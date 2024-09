Primele informații despre bărbatul care a provocat incendiul de la Palatul Parlamentului. Cum a reușit să intre în clădire

300 de persoane au fost evacuate de urgență. Nu au existat victime, iar piromanul, un bărbat de 60-65 de ani, a reușit să fugă imediat după incident. Polițiștii au imagini cu el și îl caută în aceste momente.

Martor: „E incendiu, ce să mai! La casa de bilete, la Constantin Brâncuși, la sala de expoziții...pe unde intră vizitatorii”.

Era puțin după ora 13:00 când s-a dat alarma la Parlament. Atacatorul a intrat în zona publică alături de un grup de vizitatori și odată ajuns în interiorul clădirii, a stropit cu o substanță inflamabilă și a dat foc.

Se afla în magazinul de suveniruri și potrivit martorilor, acolo mai erau și alte persoane. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum mai multe femei au ieșit speriate din încăperile alăturate în vreme ce flăcări mari cuprinseseră magazinul.

Angajat de la Palatul Parlamentului: „S-a încercat stingerea lui și după aceea am părăsit procedural sala”.

George Dumitrică: „Se simte miros de fum, colegii de jos din centrul expozițional au anunțat pe procedura internă dispeceratul afaceri interne care a intervenit la fața locului cu cei de la ISU pentru a stinge și a localiza incendiul”.

Atacatorul a intrat nestingherit în Palatul Parlamentului

Bărbatul a pătruns nestingherit în zona publică a Palatului Parlamentului, pe la intrarea dinspre Parcul Izvor unde se află și Camera Deputaților. Oricine poate ajunge la nivelul S2, cel mai de jos, fără să fie controlat. Tot fără verificări se intră și în clădire, în holul de acces către Muzeul Parlamentului și sala de expoziții Constantin Brâncuși. După intrare, în partea stângă se află magazinul de suveniruri și casele de bilete. Aici individul a stropit cu un lichid, probabil benzină, apoi a fugit. Controlul de securitate pentru acces în Parlament este de-abia după acel hol.

Pompierii de la Palatul Parlamentului au intervenit imediat pentru stingerea incendiului. Sala unde a fost pus focul a fost cuprinsă de un fum gros așa că a fost nevoie de evacuarea urgentă a tuturor celor aflați acolo.

Cel puțin 300 de persoane au fost evacuate din calea fumului gros

În sala în care a izbucnit incendiul se aflau mai multe persoane. pompierii au acționat rapid iar din cauza fumului gros și înecăcios o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cel puțin 300 de persoane, spun autoritățile, au fost scoase din clădire.

Filip Hăvârneanu, deputat: „Când ieșeam din Parlament, fix în acel moment, am văzut că iese fum dintr-o parte, am mers acolo să scoatem gardul, să vedem de unde iese fumul și să oprim, ... și fix când am ieșit ieșea lumea de la cealaltă ieșire. Am văzut o doamnă care era pe jos, încercă să fie ajutata de mai multe persoane”.

Poliția Română a publicat imagini cu suspectul, surprinse de camerele de pe holul Parlamentului. Oamenii legii au cerut ajutorul populației pentru prinderea lui. Bărbatul de 60-65 de ani, cărunt, purta o cămașă în carouri alb cu albastru și o vestă bleumarin. Avea pantaloni de culoare închisă, un rucsac în spate și o borsetă la brâu.

