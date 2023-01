Plata cu cardul, posibilă în aproape toate magazinele. Comercianții care trebuie să aibă obligatoriu POS

A intrat în vigoare legea care îi obligă pe comercianţi să le dea clienților posibilitatea de a plăti cu cardul. Actul normativ vizează firmele din comerț și servicii care încasează mai mult de 50.000 de lei în numerar, în decursul unui an.

În ultimii trei ani, în România s-au instalat peste 100.000 de astfel de dispozitive, însă tot suntem abia la jumătatea mediei europene.

De acum înainte, în mai toate magazinele din România ar trebui să putem opta între plata cash sau cu card. De la 1 ianuarie, firmele care au încasări în numerar mai mari de 50.000 de lei în decursul unui an sunt obligate să aibă POS.

Într-un magazin din Ghiroda, județul Timiș, în jur de 30% dintre plăți sunt făcute doar cu cardul bancar.

Cosmina Gruici, proprietar magazin: „Am ales pentru că deja majoritatea care lucrează au și POS, având în vedere că și pensioanrii primesc ajutorul pe care îl au pe card, se cere. Nu sunt costurile mari.”

Tinerii prefera cardul, în timp ce pensionarii s-au învăţat să-şi scoată banii de la bancomat și să achite după metoda clasică.

Femeie: „De multe ori nu am bani scoși de pe card și atunci e mult mai ușor cu cardul. Foarte rar, dar am găsit magazine unde nu am putut să plătesc cu cardul și mă duceam să caut un POS.”

Pensionară: „Scot banii și plătesc tot ce am de plătit, cheltuieli și restul.”

Băncile au dezvoltat aplicații mobile astfel încât să putem să achităm prin POS cu ajutorul telefonului mobil.

Un salon de cosmetică din Timișoara a implementat de două luni o astfel de aplicație pentru a se alinia noilor legi.

Iulia Toader - cosmetician: „Se intră în aplicație, clientul trebuie să aibă un card contactless.”

Într-un atelier în care se confecționează costume la comandă, 90% dintre clienți nu mai umbla cu teancul de bani la ei.

Alin Cojocariu - prorietar atelier de costume la comandă: „Salariul le intră pe card și e mai fiabil să facă plățile online. Costurile nu sunt foarte mari, sunt acceptabile.”

Ovidiu Constantin Bunget - profesor Universitatea de Vest: „De la 1 ian, comercianții care realizează activități din comerțul cu amănuntul și cu ridicată, precum și servicii, sunt obligați sub sancțiunea unor amenzi între 20 și 50 de mii de lei de a avea POS sau alte instrumente inteligente pt plăți non cash.”

De altfel, potrivit unei companii de tehnologii de plată, în România sunt 332.000 de POS-uri, adică avem o creștere de peste 50% față de acum trei ani. Comparativ cu restul Europei, stăm foarte prost: avem 18 POS-uri la mia de locuitori, în timp ce media europeană este de 33. În prezent, 25.000 de tablete sau telefoane mobile au fost transformate în POS-uri.

Elena Ungureanu - manager companie de tehnologii de plată: „Siguranța este garantată, plățile sunt sigure, iar comercianții au acces imediat la fondurile respective.”

ANAF este instituția care va verifica dacă firmele au implementat această metodă de plată. Măsura face parte dintr-un pachet mai mare de modificări fiscale care au ca rol urmărirea banilor și scăderea evaziunii fiscale.

Dată publicare: 08-01-2023 19:12