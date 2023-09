Momentele în care Cristian Plută ar fi luat mită, înregistrate de procurorii DNA

Banii ar fi fost primiți pentru o funcție de manager al spitalului Colentina, dar reprezentau și un procent din contravaloarea unei investiții plătită din fonduri publice. Cristian Plută, dar și cei care l-ar fi mituit, au ajuns în fața procurorilor anticorupție.

Procurorii anticorupție au organizat dimineață nu mai puțin de opt percheziții ca să pună mâna pe directorul Adjunct al Administrației Spitalelor din București dar și pe ceilalți protagoniști ai scandalului de corupție.

Procurorii DNA au descins la administrația spitalelor și serviciilor medicale București, după ce au strâns mai multe probe și au conturat un dosar de corupție, iar potrivit unor surse apropiate de anchetă, directorul adjunct al instrituției ar fi primit între aprilie și august 2023 două tranșe de mită.

Prima de 20.000 de euro ar fi fost primită printr-un intermediar, de la George Mirel Cistescu, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate din Constanța. Miza? Numirea sa în funcția de manager interimar al Spitalului Colentina.

A doua mită, susțin procurorii DNA, de 300.000 de lei, ar fi venit de la administratorul unei companii de construcții care reabilita patru spitale din București. Suma ar fi reprezentat, conform anchetatorilor 5% din valoarea plăților achitate de ASSMB către firmă.

Surse apropiate de anchetă susțin că procurorii antiocorupție l-ar fi monitorizat fără încetare, săptămâni în șir pe Cristian Plută, ba chiar că ar fi înregistrat audio și video cele două momente în care directorul adjunct de la ASSMB ar fi primit cele două tranșe de șpagă.

Șefa administrației spitalelor, până de curând subalterna lui Plută, se delimitează de scandalul de corupție ce vizează instituția și pe directorul ei adjunct. Acuzațiile sunt de luare de mită, dare de mită sau chiar delapidare.

Oana Gabriela Sivache, diretor general ASSMB: „Potrivit declarației de avere, în 2021 Cristian Plută ar fi primit cu titlul de donație un teren de peste 200 de metri pătrați în Capitală, pentru ca anul trecut să cumpere împreună cu soția lui un teren de 1133 de metri pătrați la Buftea. În același an a moștenit un sfert dintr-un alt teren de 126 de metri pătrați, tot în București. Și tot o pătrime dintr-o casă de locuit”.

Directorul adjunct al ASSMB a mai cumpărat în 2022 și o casă de 200 de metri pătrați, tot la Buftea. În bănci are sub o 100.000 de lei, însă susține că are de restituit tot la bancă un împrumut de o jumătate de milion de lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 18-09-2023 20:22