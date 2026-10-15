Potrivit unei cercetări care a fost realizată, în 17 țări europene, românii se declară energici, mulțumiți de munca lor și de recompensele primite. Ce-i drept, au mai mare nevoie de bani în comparație cu alți europeni, spun specialiștii.

Laura Mihalache are 58 de ani și este bucătar-șef la un restaurant din Poiana Brașov. Își propune să mai muncească 10 ani de acum încolo.

Laura Mihalache, bucătar-șef: „Simt că meseria asta pe mine mă încarcă, îmi creează un fel de adrenalină care îmi dă putere să merg mai departe.”

Camelia Nuță, asistent medical în Pitești, trebuia să iasă la pensie, dar a cerut să rămână în activitate.

Camelia Nuță, asistent medical chirurgie toracică: „Cred că absolut toată lumea care iese la pensie îmbătrânește mai repede, în primul rând psihic”.

Patru din zece angajați români care se apropie de pensionare au dat răspunsuri similare, într-un sondaj realizat în 17 țări europene, de o companie specializată în resurse umane. Mai mulți decât în alte părți. 86% dintre cei intervievați au spus că au suficientă energie, 84% că munca le oferă sens și împlinire și 74% că se simt apreciați la serviciu.

Marian Păduraru, formator la o uzină din Brașov, îi învață meserie pe noii colegi și pe practicanți și nu se gândește la pensionare.

Marian Păduraru, formator: „Motivele? În primul rând stabilitatea, energia care mi-o dau copiii și toți angajații care sunt”.

Într-adevăr, spun specialiștii în resurse umane, și banii sunt un motiv.

Cristina Vajda, manager agenție recrutare: „În Europa, de obicei, oamenii se pensionează la o vârstă mai înaintată. Pensia este suficientă pentru a aduce un trai decent. În România, într-adevăr, veniturile sunt mai mici decât ceea ce poate acoperi un trai decent”.

Pe de altă parte, cei care vor să rămână în activitate trebuie să-și dorească să învețe lucruri noi.

Radu Folia, șef de schimb vopsitorie: „La unele elemente mi-e mai greu, dar nu m-am dat în lături. Am învățat.”

La acest capitol, românii sunt în urma altor europeni, arată cercetarea. În plus, evită să-și schimbe angajatorul sau rolul. Analiza a fost făcută pe 16.500 angajați din care aproape 1.000 din România.