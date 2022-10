Panică în aer. Un avion a început să se dezintegreze după ce a trecut printr-o furtună. Ce s-a întâmplat cu pasagerii. FOTO

Cei 48 de pasageri care se aflau în avionul companiei LATAM au trăit momente terifiante. Aeronava a început să se dezintegreze în aer, a pierdut un motor și „se legăna în toate direcțiile”, informează El Pais.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare arată că aeronava se clătina și oamenii țipau în timp ce avionul a fost prins în interiorul unei furtuni cu grindină. Aeronava a pierdut un motor și s-a ales cu botul dezintegrat și parbrizul spart.

Vuelo de Latam que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Asunción, Paraguay, sufrió una fuerte turbulencia. Por la tormenta no logró aterrizar en Asunción y fue desviado hacia Foz do Iguaçu. pic.twitter.com/8DhmMoHIj6 — ????????????????????́???? ???????????????? (@Fabian_meteo33) October 27, 2022

Autoritățile aviației civile din Chile au declarat că au deschis o anchetă asupra incidentului. Zborul făcuse anterior o escală neprogramată pe aeroportul Foz do Iguazú din Brazilia, la ora locală 18:43, din cauza înrăutățirii condițiilor meteo.

Pasagerii au rămas în interiorul aeronavei timp de aproximativ două ore, după care aeronava și-a reluat călătoria.

Totuși, avionul s-a confruntat din nou cu vreme severă și a fost lovit de grindină, care l-a deteriorat.

„A fost cea mai terifiantă experiență din toată viața mea. În timp ce toată lumea intra în panică, mi s-a desfăcut centura de siguranță și am țipat după cineva să mă ajute. Nu am putut să o fac singură, pentru că o aveam pe fiica mea în brațe, ținând-o strâns. Un bărbat a venit să mă ajute și copilul meu s-a lipit de el. Am început să vomit”, a declarat fostul model paraguayan Pabla Tholem.

Momentos de tensión en vuelo de Latam con destino a Asunción. Tormentas severas en ruta, avión bastante dañado. Todos a salvo. pic.twitter.com/6NojeEknzz — Javier Oliver CT???? (@javieroliver_ct) October 27, 2022

Potrivit LATAM Airlines, atât pasagerii, cât și echipajul au ajuns în Paraguay în stare fizică bună și au fost imediat asistați de personal de la sol.

„Condițiile meteorologice întâlnite în timpul traseului au afectat operațiunea și au cauzat daune externe aeronavei”, a spus compania.

Președintele Direcției Aviației Civile din Paraguay, Félix Kanazawa, a declarat că „acest tip de aeronavă este pregătit să zboare cu un singur motor”, potrivit AFP.

???????? | VIAJE DE TERROR: Avión de Latam llega a Luque, Paraguay, sin un motor, el parabrisas roto y nariz destruida: Un avión que partió de Santiago de Chile fue desviado por una tormenta. Al retomar vuelo desde Brasil hacia Luque sufrió graves daños y se declaró en emergencia. pic.twitter.com/U06E1hb2qI — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 27, 2022



Avión de LATAM aterrizó en Asunción, con daños en parabrisas, radome (ubicado en la nariz) y un motor, según información publicada por distintos medios (no oficial). Ocurrió ayer, 26 de octubre. Hilo ➡️ pic.twitter.com/1Q97IOMiN8 — GaboAir (@GaboAir) October 27, 2022

Sursa: El Pais Etichete: , , , Dată publicare: 28-10-2022 19:58