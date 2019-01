Păcăliți cu falsuri. Ce conțineau în realitate produse pe bază de brânză sau unt

Un control făcut de Protecţia Consumatorului arată că multe preparate pe bază de lapte din peste 250 de patiserii, pizzerii şi restaurante din şase judeţe sunt de fapt falsuri.

Oficialii spun că patronii vindeau mâncăruri ce ar fi conţinut brânză sau unt, făcute în realitate cu grăsimi hidrogenate. Acestea sunt obţinute din ulei de palmier sau cocos şi pot duce în timp, spun nutriţioniştii, la boli foarte grave. 12 localuri au fost închise temporar, iar amenzile trec de 700.000 de lei.

În calupuri se află înlocuitori de brânzeturi. Se vând în pachete de la 1 kilogram până la un sac. Sunt cumpărate de hoteluri, pizzerii, cofetarii, restaurante şi patiserii, iar ce este înăuntru imită brânza sau caşcavalul. De fapt sunt produse alimentare pe bază de lapte cu grăsimi vegetale, adică ulei de palmier sau de cocos.

Astfel e posibil ca atunci când ne aşezăm într-un restaurant şi comandam o pizză sau paste, gustul de brânză să fie dat de un astfel de praf.

Dorin Cojocaru: ”De exemplu la o pizză quattro formagi cu 4 brânzeturi mai ales acolo că sunt specialităţi adevărate înnobilate cu mucegai, foarte scumpe, dacă eu am o pizză la 15 lei..nu am astfel de brânzeturi înnobilate. Are acest analog sunt nişte produse alimenrtae pe bază de lapte cu 30% grăsimi vegetale: ulei de palmier, de topping de pizza, nu mozzarela, confunzi, imita produsul original.”

Au fost găsite şi confiscate peste 60 de kilograme de astfel de produse în 165 de unităţi din 241 verificate.

În 90 din cele 101 patiserii controlate, peste 89% dintre preparate conţineau înlocuitori pentru lactate. Cu alte cuvinte, grăsimi hidrogenate. Clienţilor nu li se spusese însă nimic. Iar din 43 de pizzerii, 25 aveau peste 58% produse falsificate, anunţă oficialii.

În total, în 74% dintre localurile controlate în Bucureşti, Iaşi, Constantă, Timişoara, Braşov sau Cluj, autorităţile au descoperit că mâncarea vândută oamenilor este fabricată din grăsimi hidrogenate.

Marius Pîrvu, ANPC: ”Majoritatea locaţiilor, de exemplu Comandamentul Litoral 2018, în proporţie de 80% nimic din ce au în meniu nu se regăseşte în reţetă. În reţetă zice că are brânză feta, când căutăm în acte şi în depozit nu exista brânza fetă, brânză mozarella, orice''

Iar astfel de produse pe bază de uleiuri vegetale consumate în cantităţi mari pot duce la grave probleme de sănătate.

Dorin Cojocaru: ''La persoanele cu boli cronice sau la copii sau bătrâni pot crea anumte probleme digestive sau unele studii spun că sunt promotoare de cancer.”

Petre Daea: ”Am luat măsuri să facem o lege, să definim lucrurile, să urmărim produsele exact, astfel încât falsurile să fie scoase din proocupările unora.''

Autorităţile spun că legea nu le permite să închidă localurile care vând mâncare preparată cu ingrediente false.

Marius Pîrvu, ANPC: ”Le închizi, dar se redeschid sub nume diferit, practic noi închidem firma, nu locaţia. După o perioadă scurtă de timp el funcţionează în acelaşi loc.”

Teoretic, restaurantele sunt obligate să respecte reţetele din meniu, iar ingredientele să fie aprobate de Ministerul Sănătăţii.

