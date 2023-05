(P) Jiji Lazăr, organizator Miez Festival: "Iubiți muzica românească!"

Cu un line-up ce celebrează diversitatea muzicii românești, festivalul va aduce pe aceeași scenă unele dintre cele mai apreciate nume din industria românească de divertisment și cultură, într-o serie de show-uri inedite reflectând un mix unic de genuri și stiluri muzicale. Subcarpați, Vița de Vie, Horia Brenciu și Smiley se numără printre artiștii ce vor concerta la Miez.

Am stat de vorbă cu Jiji Lazăr, organizator al Festivalului Miez.

Cum a apărut ideea organizării Festivalului Miez?

Festivalul Miez a apărut firesc, având în vedere că încă din 2007, eu mă ocup de organizarea de concerte cu trupe românești. Amintesc aici de FUNK ROCK HOTEL sau RADIO MUSIC TV. Am vrut să-mi pun întreaga experiență pentru a crea, împreună cu partenerii mei de la THE M, un brand 100% românesc, care să pună accentul pe industria autohtonă de muzică, să-i privilegieze pe artiștii români și să-i aducă mai aproape de public.

De ce ați optat pentru un line-up 100% românesc? Nu ați considerat că e oarecum riscant?

Decizia a fost la fel de firească. Am pornit de la următoarea idee: am avut doi ani de pandemie, timp în care artiștii în general au avut foarte mult de suferit. Nu au putut ține spectacole, nu au putut să cânte, nu au putut să se întâlnească cu publicul lor. În acest context dificil, artiștii români nu au primit nicio formă de sprijin din partea autorităților, așa cum s-a întâmplat în alte țări. Au fost pe cont propriu, puși în situația de a se descurca singuri, de a supraviețui.

Iar Miez Festival a fost gândit ca o formulă prin care să îi ajutăm pe artiști, să îi aducem aproape de fanii lor, să încurajăm consumul de muzică autohtonă. În plus, mereu am lucrat cu artiști români și am considerat că e un proces normal să continuăm ideea de a apropia publicul nostru de muzica făcută de "ai noștri".

Miez este un festival eclectic, îmbinând mai multe genuri muzicale. De ce ați dorit acest concept?

Miez e un festival pentru toți românii, fie că sunt tineri, tineri din anii '90 sau persoane trecute de varsta a doua. Ne adresăm publicului de toate genurile, tocmai de aceea încercăm să acoperim într-o zi cât mai multe plaje muzicale.

Ce ați învățat din prima ediție a evenimentului?

Am învățat că facem lucruri bune și că trebuie să continuăm, să îmbunătățim, să surprindem plăcut, să fim mai buni.

Ce aduce nou ediția din 2023?

Ediția din acest an aduce în plus mai mulți artiști main din România. Și aici mă refer la Smiley, la Horia Brenciu, dar și la invitatul nostru special. Această ediție se va desfășura într-o locație foarte iubită de către bucureșteni: mă refer la VERDE STOP ARENA. Cei de vârsta mea o știu cu alt nume: Cuțodrom. :)

Cum credeți că va evolua Miez Festival? Sau care sunt planurile pentru următoarele ediții?

Ne dorim să crească organic de la ediție la ediție și să putem aduce cât mai mulți artiști de la noi, poate pe mai multe scene, ar fi tare, nu? Până una-alta, vă așteptăm la această ediție, care va fi însorită și plină de energie! Iubiți muzica românească!

Dată publicare: 17-05-2023 10:35