Orașul Vașcău, locul unde angajații statului primesc bani ca să stea degeaba. „Ce vedeți în neregula?”

În mii de localități, numărul locuitorilor s-a redus dramatic. Dar nu și al angajaților din administrația locală, care primesc salarii pentru a sta, în foarte multe situații, degeaba.

Practic, multe primării există nu pentru a-i ajuta pe cetățeni să trăiască într-un loc mai civilizat, ci pentru a le da salarii propriilor angajați. O soluție ar fi comasarea localităților mici. Economia la buget, ar fi considerabilă.

Orașul Vașcău, strada principală, unde rar vezi pe cineva trecând. Este un loc încremenit în timp din care toată lumea pleacă. Nu și primarul care se află la al cincilea mandat, iar lângă primar stă o echipă numeroasă de angajați plătiți pe banii statului.

Instituția funcționează în Casa de Cultură a orașului în care plouă pe toate părțile. Un paznic păzește cu strășnicie intrarea. Pe ușa primăriei un afiș avertizează că intrarea persoanelor străine este strict interzisă. După un ghișeu stă ascunsă doamna de la relații cu publicul. Holul e singurul loc în care cetățenii orașului au acces.

Edilul ajunge de obicei la muncă aproape de ora zece, adus cu mașina condusă de șeful protecției civile din primărie. Primarul Florin Porje are și șofer dar acesta a fost atacat de o viespe și mers la spital. Orașul Vașcău și alte cinci sate arondate au doar 2025 de locuitori. Organigrama primăriei are însă posturile unui oraș în toată regula. Sunt 40 de angajați. Ca să dea bine în fața camerei primarul îi îndeamnă să lucreze. Unii dintre ei, stau câte doi îngrămădiți în fața unui calculator.

Reporter: Aici ce faceți?

Angajați: „Facem, un tabel…”.

Sub un tavan care stă să-i pice în cap, lucrează șeful protecției civile. Mai toate ușile sunt încuiate. Din taxe și impozite primăria încasează două milioane de lei pe an care se duc pe salariile angajaților. Dacă n-ar exista ajutor de la stat, instituția ar intra în faliment. Anul trecut a primit 1.300.000 de lei de la Ministerul Finanțelor și 360.000 de lei de la Consiliul Județean. Primarul are și consilier personal.

Reporter: Ce face un consilier de primar?

Florin Porge, primarul orașului Vașcău: „Păi are atribuțiile lui. Fișa postului. Preia tot, mai discutăm legat de probleme”.

Reporter: Dați-mi un exemplu de ceva concret. Ce face?

Florin Porge, primarul orașului Vașcău: „Păi preia de la registratură tot ce intră într-o zi vine și îmi aduce mapa pe care o discutăm și le distribuim”.

În Vașcău blocurile sunt gri, oamenii care au mai rămas își încălzesc apartamentele cu sobe, casele sunt dărăpănate, piață e pustie, trenul nu mai ajunge aici de aproape 20 de ani. Singura clădire proaspăt construită în oraș este blocul ANL, ridicat din banii statului.

Cum tineri în oraș nu mai sunt, blocul e gol. Când minele din zonă funcționau, erau 20.000 de locuitori. Acum locul e mort. Reporter: Care sunt avantajele sau dezavantajele?

Localnic: „Cum să mă gândesc? Când m-am născut aici era oraș și acum să vină un localnic să desființeze statul de oraș și să facă comună”.

Reporter: Erați oraș când avea 20.000 de cetățeni

Localnic: „Și ce problema îi?”.

Reporter: Acum sunteți 2.000

Localnic: „Nu are importanță. Poate să aibă 400 sau 300. Ce vedeți în neregula?”.

Reporter: Că orașul nu arată ca un oraș.

Localnic: „Păi normal că nu arată. Aia e părerea dumitale”.

Reporter: Părerea dumneavoastră e că arată a oraș?

Localnic: „Domnele arată cum arată. Arată bine încă. La cum l-am găsit arată bine”.

În mod normal, rostul unei primării este să-i ajute pe cetățeni să trăiască mai bine, să ajute comunitatea să funcționeze, să atragă investiții.

În Romania, multe primării există doar pentru a da de muncă unor angajați care nici măcar nu sunt în stare să încaseze taxe și impozite de la oamenii locului și trăiesc din banii statului. În satele arondate orașului, școlile și magazinele au fost transformate în capele mortuare.

În România sunt 2862 de comune din care 2.390 au sub 5.000 de locuitori, 891 n-au nici măcar 2.000 de oameni. Avem 216 orașe din care 117 au sub zece mii de cetățeni. Au însă aparate birocratice stufoase care le conduc, în mai toate cazurile cu ajutor de la stat. 2.593 de localități au beneficiat în 2022 de fonduri din bugetul statului pentru a putea să funcționeze. Și așa se întâmplă în fiecare an.

Ilie Bolojan conduce Consiliul județean Bihor de unde a dat afară 600 de angajați.

Ilie Bolojan, președinte CJ Bihor: „Primăriile care sunt gestionate prost ar trebui să fie lăsate să intre insolvență. Ori am avut de fiecare dată în acești ani ai guvernului în care primăriile care au acumulat arierate, au gestionat catastrofal activitatea au primit bani direct prin hotărâre de guvern la propunerea Ministerului de Finanțe pentru a li se șterge aceste datorii. Ori practic mesajul care este? Orice faceți cineva vă salvează”.

Criza bate la ușă, bani în bugetul statului nu mai sunt, riscăm să pierdem finanțările europene pentru că nu suntem în stare să facem reduceri de personal și cheltuieli.

Strânși cu ușa, guvernanții încearcă să se organizeze.

Reporter: „Domnule prim ministru, câți oameni pleacă acasă în urma acestor măsuri..nu vreți să vorbiți cu noi. Minunat”.

O soluție pentru reduceri serioase de costuri ar fi comasarea localităților mici. Spre exemplu, Vașcău s-ar putea uni cu două comune vecine și ele cu populație redusă. Camera de comerț a venit cu propunerea să nu mai existe orașe sub 10.000 de locuitori și comune sub 5.000.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț: „Deci, părerea mea este că vom economisi cel puțin două treimi din ce cheltuim acum. Cu doar două zile înainte să-și predea mandatul l-am întrebat pe premierul Nicolae Ciucă dacă ia în calcul comasarea localităților mici”.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț: „De unde ar trebui să pornescă?”.

Nicolae Ciucă, fostul premier al României: „De la partidele politice”.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț: „Adică de la dumneavostră, PNL, PSD…și?”.

Nicoale Ciucă, fostul premier al României: „Este foarte dificil acum cât iaca…”

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț: „Atunci am încercat să-l întreb și pe viitorul premier”.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț: „Vreau să vă intreb de comasare..”.

Marcel Ciolacu, premierul României: „E bine. Comasăm. 20 de secunde...N-am”.

Primaria Vașcău platește un angajat ca să aiba grijă deo sală în care nu se întâmplă nimic. În biroul turistic, e alt angajat. Primăria are și 12 paznici care, teoretic, păzesc izvoarele.

Nu i-am găsit la treabă. Si astfel de exemple sunt multe. Orașe și comune mici, cu puțini locuitori, dar cu armate de angajați în primării care toacă multe milioane de lei din bugetul statului. Degeaba.



Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 04-09-2023 19:36