Omul de afaceri Romeo Dunca, președintele ales al CJ Caraș-Severin. Cine este și ce avere are

Romeo Dunca este noul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, ales pe 27 septembrie. Este un om de afaceri cu o avere care l-a propulsat în topul miliardarilor de la noi.

Romeo Dunca (PNL) l-a învins în competiția electorală pe președintele în funcție al CJ Caraș-Severin, Silviu Huduzeu, de la PSD, la un scor strâns.

„Mă înclin încrederii pe care oamenii acestui județ au pus-o în dreptul meu și necontenit mă voi ridica la nivelul ei. Începând de azi, continuând cu mâine și fără de răgaz în viitor, vom aduce împreună acest județ pe harta atenției iubitorilor de frumos. Mulțumesc că ați găsit în dreptul meu, toți aceia care m-ați votat, o speranță că veți putea trai mai bine în acest Banat frumos. Voi onora încrederea dumneavoastră, pe care ați pus-o în mine, prin munca mea de zi cu zi în folosul vostru, al tuturor" a fost prima reacție a lui Romeo Dunca, când rezultatul alegerilor la Consiliul Județean Caraș-Severin a devenit public, potrivit ziare.com.

Recent intrat în PNL, Romeo Dunca este mai cunoscut ca om de afaceri decât ca politician. A pornit în afaceri cu câteva camioane în 1994, cu firma care îi poartă numele și care a devenit una din cele mai cunoscute la nivel național.

Afacerile prospere l-au propulsat în topul 500 Forbes miliardari, având, alături de familie, o avere estimată la 14-15 milioane de euro. Activează în domeniul transportului de mărfuri, dar datele s-au schimbat în prezent, pentru că raportarea în topul Forbes a fost făcută în 2011.

A văzut moartea cu ochii în 2017

Romeo Dunca este cunoscut și pentru pasiunea sa pentru sporturile extreme. În 2006 a participat la raliul Paris-Dakar, a mers în expediție pe vîrful Manaslu din Himalaya, la 8.156 de metri, într-o expediție de 26 de zile.

În 2017 a scăpat ca prin urechile acului dintr-un accident de elicopter. El s-a prăbușit în Muntele Mic, din Caraș Severin, chiar cu aparatul de zbor pe care îl pilota, pe 29 noiembrie 2017. Romeo Dunca nu a fost rănit dar elicopterul de mici dimensiuni a avut daună totală. Elicoperul s-ar fi prăbușit din cauza vântului puternic.

Romeo Dunca are o cabană pe Muntele Mic, unde îşi petrece cea mai mare parte a timpului.

Înainte să intre în PNL, critica statul

Înainte să intre în politică, în 2019, Romeo Dunca prevedea o nouă criză iar din poziția de antreprenor, critica statul:

„Am ajuns la această fugă de răspundere și la faptul că statul s-a erijat într-un fel de asupritor. Nu este un supervizor echitabil, care să zică îți respecți obligațiile, e greu, te taxăm, dar dacă ai câștigat un ban cinstit, atunci trebuie să te apărăm și să și rămâi cu el. Dacă cineva vine și te prejudiciază, aparatul nostru te apără. Nici vorbă să fie așa! La noi este un fel de haiducie. Lipsa de competență de la toate nivelurile o resimțim. Lipsa forței de muncă calificate, lipsa oamenilor din sistem, lipsa profesioniștilor din Poliție…. Nu putem să fim ca în Evul Mediu și să ne facem singuri dreptate, am acceptat asta. Cel care câștigă un ban muncind nu este apărat. Dacă te duci să reclami niște abuzuri, nu are nimeni timp să se ocupe de tine. Ei au mereu alte probleme. Toate instituțiile sunt folosite să răspundă atunci când e vreun interes politic. Altfel nu are nimeni nicio treabă”, spunea omul de afaceri.