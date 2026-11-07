Aceasta nu i-ar fi acordat victimei primul ajutor și nici nu ar fi sunat la 112. Ba mai mult, chiar ar fi plecat de la fața locului.

Omul a ajuns la spital, unde a murit. Incidentul, spun anchetatorii, s-a întâmplat în luna august. Suspecta se află acum sub control judiciar pentru 60 de zile.

Aceeași măsură a fost luată și pentru concubinul ei, un bărbat de 23 de ani, care, potrivit autorităților, i-ar fi înlesnit practicarea prostituției.

Acesta o transporta în anumite zone, o proteja și obținea bani de pe urma activității ei. Polițiștii au făcut percheziții în locuința lor.

Cei doi sunt cercetați într-un dosar de proxenetism și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Ei trebuie să poarte brățară de supraveghere.