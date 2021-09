O pensionară din Târgovişte şi-a umplut apartamentul de 4 camere cu gunoaie până la tavan

StirilePROTV

O pensionară din Târgovişte şi-a adus la disperare vecinii după ce şi-a ticsit apartamentul de 4 camere, cu gunoaie până la tavan!

Cum, necum, femeia ţinea înăuntru şi o mulţime de câini care făceau mizerie şi gălăgie, spun locatarii!

După câţiva ani de reclamaţii şi procese, oamenii au reuşit să obţină o hotărâre judecătorească de evacuare a deşeurilor din locuinţă. Iar animalele au fost duse la un adăpost, de unde pot fi adoptate.

Pensionara, de 71 ani, fosta profesoară de limbă română, locuieşte într-un bloc din centrul oraşului Târgovişte, la etajul 4. De ani de zile, strânge tot felul de gunoaie pe care le-a înghesuit în casă, pe unde a putut!

Muncitor: ”E dezastru! Crimă ce e acolo înăuntru! Moarte direct, e gunoiul până în tavan, nu poţi să stai de miros”.

Femeia nu consideră însă că tot ce a adunat în casă ar fi un focar de infecţie.

Locatara spune că a luat măsuri ca gazele, apa şi curentul electric din locuinţa ei să nu provoace vreo avarie.

Elena Ionescu, proprietara apartamentului: ”Nu am gaze, era să mor de câteva ori din gaze. Am apă, dar nu umblu la ea, cumpăr de la alimentară. Am curent electric. Nu mă încălzesc iarna, îmi place mai mult rece şi unde stăteam era călduţ”.

Fosta profesoara povesteşte că, în ultimii ani, a locuit mai mult într-un alt apartament închiriat. Vecinii şi asociaţia de proprietari au cerut ajutorul autorităţilor.

Florin Balache, preşedinte asociaţia de locatari: ”A fost amendată doamna, dar nu s-a putut interveni în apartament din cauza situaţiei legale. A trebuit să o acţionăm în instanţă şi am ajuns la un verdict favorabil, a evacuării animalelor şi a gunoaielor din apartament”.

Muncitorii de la salubritate au găsit în apartament şi mai mulţi câini, pe care i-au dus la adăpostul Primăriei. Iar de aici, vor putea fi adoptaţi, ca să aibă şi ei o soartă mai bună!

Mariana Deftu, şefa scării: ”De 15 ani dânsa crește câini. DSP ne-a spus că dacă nu facem curăţenie, că avem şi gândaci, ni s-a spus că ne dă amendă asociaţiei”.

Vecinii spun că în casă ar exista şi şoareci, nu numai gândaci.

Casa scării a fost dezinfectată, însă nu este suficient, spun locatarii – mirosul greu încă persistă, iar gândacii au intrat în multe apartamente, aşa că vor urma şi alte acţiuni de deratizare.