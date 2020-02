O mașină în care se aflau un bătrân și nepotul lui a căzut în lac, la Mamaia

Intervenție la limită marți după-amiază în stațiunea Mamaia.

Un bărbat de 63 de ani și nepotul acestuia de nouă ani au căzut cu mașina în apele reci ale lacului Tăbăcăriei. Scena s-a petrecut chiar sub privirile a zeci de martori și până să vină ajutoare, un taximetrist s-a dovedit eroul zilei.

A sărit în apă după ei și a reușit să-i aducă la mal pe amândoi. Copilul era speriat, dar teafăr. În schimb, bunicul era în stop cardio-respirator și este internat. Una dintre ipotezele anchetatorilor este că șoferul ar fi făcut un atac de cord la volan.

Zeci de pompieri, medici, scafandri și polițiști au ajuns în scurt timp la locul intervenției. Copilul și bărbatul erau deja la mal, aduși de un taximetrist care și-a riscat viața și a sărit în aparece a lacului Tăbăcăriei.

Salvator: „Am sărit după ei și am scos domnul în vârstă de 50-60 de ani și după aceea am scos și copilul.”

Reporter: „Unde era copilul?”

Salvator: „În spate era copilul și dânsul era la volan. Erau geamurile închise, ușile închise. M-am chinuit de am deschis ușa din spate și a doua oară am venit în față. Am tras de de-abia l-am deschis și l-am scos și pe dânsul.”

Medicii i-au acordat bărbatului de 63 de ani primul ajutor și au decis să-l transporte cu un elicopter SMURD la spitalul din Constanța.

Anca Chiriță, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „A fost găsit în stop cardio-respirator. S-a început imediat protocolul de resuscitare. A fost preluat în stare comatoasă, intubat, ventilat mecanic de elicopterul SMURD și transportat, de asemenea, la Spitalul Județean Constanța.”

Între timp, scafandrii au intrat în apă și au verificat mașina, de teamă să nu mai fie vreun pasager înăuntru.

Marian Ciulei, șef scafandri ISU Dobrogea: „Am intervenit cu trei scafandrii. Au fost făcute căutări atât în interiorul mașinii, cât și în jurul mașinii. Nu s-a găsit nimic. Mașina oricum se afla cu roțile în mal. Nu este toată băgată în mal, doar roțile sunt în mal, atât. Adâncimea e de un metru, unu și ceva.”

Polițiștii i-au audiat pe martori și cred că șoferul ar fi făcut infarct, iar mașina a alunecat în lac.

Femeie: „Dânsul a venit așa, foarte ușor. Nu a avut viteză, nu nimic. Probabil că a vrut să parcheze. A venit o rafală de vânt efectiv și l-am văzut cum vine jos în lac.”

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „În autoturismul respectiv au fost găsite documente medicale. Asta înseamnă că bărbatul ar fi suferit de o boală și este posibil ca acesta să fi fost motivul stopului cardio-respirator."

Bărbatul este internat la Spitalul Județean Constanța, iar nepotul acestuia este în afara oricărui pericol.

