O femeie din Iași, care a suferit de cancer mamar, a fost operată cu succes de o echipă de medici din SUA și chirurgi români

Specialiștii de peste Ocean vin periodic acolo pentru a prezenta tehnici moderne de intervenție.

O femeie în vârstă de 38 de ani, care a suferit de cancer mamar, a beneficiat de experiența medicilor americani. Specialiștii de peste Ocean au intrat în sala de operație împreună cu doctorii din Iași. Intervenția de reconstrucție a sânilor a durat mai bine de zece ore și a fost un succes.

Teodor, soțul pacientei: „Acum doi ani am aflat de cancerul la sân. Am așteptat aproximativ un an operația care a avut loc. Vorbind cu soția la telefon mi-a zis că nu simte durere, doar ca e foarte slăbită."



La Institutul Regional de Oncologie din Iași ajung periodic doctori din Statele Unite ale Americii.

Prof. dr. Dragoș Pieptu, medic IRO Iași: „Astăzi, cei care fac reconstrucția de sân la noi în spital sunt rezidenții care în urmă cu 10 ani învățau de la colegii americani tehnicile moderne de reconstrucție. Ei ne-au arătat cum să facem, noi am făcut la pacienți.”

Proiectul a fost inițiat de doctorul Daniel Murariu, microchirurg și profesor asociat la Universitatea din Pittsburgh.

Dr. Daniel Murariu, medic specialist în Chirurgie Plastică: „De obicei venim o dată sau de două ori pe an. Suntem în colaborare cu cei de la Iași și de la București. Aducem specialiști pe diferite subspecialitati în Chirurgia Plastică.”

Dr. Andrea Moreira, profesor asociat Universitatea din Pittsburgh: „Sănătatea femeilor este foarte importantă în meseria mea și sunt foarte încântată să fiu aici. Este prima dată când sunt în România.”

Dr. Chris Campbell, director de reconstrucții oncologice: „Să venim aici, să facem schimb de idei, să vorbim despre felul în care femeile sunt îngrijite în Iași și să discutăm despre cum se fac lucrurile în Statele Unite, pentru noi acestea sunt beneficiile venirii aici. Sunt deja 8 ani de când vin cu doctorul Murariu.”

Timp de un deceniu, la Institutul Regional de Oncologie Iași au fost efectuate gratuit peste 200 de operații de reconstrucție mamară. Cea mai în vârstă pacientă avea 83 de ani.

