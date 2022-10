O femeie din Iași a fost târâtă la marginea unei păduri de partenerul ei beat, unde a fost bătută și violată

Individul a revenit apoi în casa victimei, cu gândul să o jefuiască. Fiica femeii a reușit să sune la 112 și să ceară ajutor. În cele din urmă, individul a fost prins de un câine-lup.

După ce a băut prin sat, bărbatul din Slobozia și-a luat la bătaie partenera în toiul nopții. Apoi a scos-o cu forța din casă și a obligat-o să meargă cu el în pădurea de la marginea satului. Acolo, biata femeie a fost bătută și violată.

Victima l-a acuzat pe partenerul său de violuri și violențe repetate

Victimă: „Pe mine m-a luat de aici şi m-a dus tocmai în Budai, în capăt.”

Reporter: „Acolo v-a agresat sexual?”

Victimă: „Da, da, la patru dimineaţa.”

Reporter: „V-a mai agresat fizic până acum, v-a mai lovit?”

Victimă: „Da, cum să nu, şi la ochi, uite, nici nu văd cu el bine.”

Reporter: „A mai profitat vreodată de dumneavoastră?”

Victimă: „Cum, numai o dată? De 100 de ori a profitat de mine, tot l-am iertat.”

Reporter: „V-a lovit de multe ori?”

Victimă: „Dar numai o dată? De 1.100 de ori şi tot l-am iertat. Numai amărâtă şi necăjita am fost şi bătută.”

Martoră la bătăi a fost și fiica cea mică a victimei, care a reușit să sune la Poliție. Patru ore mai târziu, cu ajutorul câinelui polițist, agresorul a fost prins.

Ce a spus fiica victimei

Fiica victimei: Am fugit tocmai până la pădurea aceea, am căutat-o până la ora două noaptea. Şi am plâns încontinuu, toată noaptea aia, cât am căutat-o pe mama.

Reporter: V-a mai ameninţat cu moartea, până acum?

Fiica victimei: Da, anul trecut.

Reporter: De ce vă lovea, de ce era agresiv?

Fiica victimei: Mă băgam pentru mama, când o bătea pe mama mă băgam să o scot pe ea şi mă lovea şi pe mine.”

De altfel, povestesc vecinii, în ultimii nouă ani, certurile se țineau lanț în familie, mai ales din cauză că bărbatul nu renunța la băutura.

Individul se află în arest

Individul a ajuns în arest pentru următoarele 30 de zile.

Comisarul de poliție Mădălin Țăranu, șef serviciu IPJ Iași: „Față de bărbat se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie, viol şi lipsire de libertate.”

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 10-10-2022 16:27