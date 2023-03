O femeie din Craiova s-a ales cu o arsură de gradul III în timp ce făcea un RMN. A fost operată de urgență

Femeia s-a ales cu o arsură de gradul trei, iar rana provocată de aparat a fost atât de adâncă, încât pacienta a fost operată de urgență. Reprezentanții clinicii private, unde femeia a fost rănită, spun că vor face propriile verificări.

În urmă cu o lună și jumătate, din cauza unor dureri puternice la umărul stâng, pacienta în vârstă de 52 de ani s-a dus la o clinică privată din Craiova, pentru investigații. Medicii de acolo au decis să îi facă un examen RMN și pentru expertiză, i-au fixat cureaua aparatului pe umărul sănătos. În timpul radiografiei însă, femeia a simțit că ceva rău se întâmplă.

Verginica Burdulea, pacientă: "După vreo 5 minute, aparatul a început să ardă foarte rău. Doamnă chiar când aparatul a ars atât de puternic încât am simțit că, corpul meu este într-un șoc, doamna a și întrebat - sunteți ok? La care eu am răspuns nu, pentru ca aparatul arde foarte, foarte rău. aparatul a început să ardă foarte rău, exact ca și un cuptor."

La un moment dat, pacienta a fost scoasă din aparat, pentru administrarea substanței de constrast.

Verginica Burdulea, pacientă: "Mi s-a răspuns, eu ce să vă fac pentru faptul că durează prea mult și că aveți cu substanța de contrast. M-a băgat iarăși la loc și a continuat examinarea. scrie arsura gradul 3 cu un metal încins pentru că era necrozat erau țesuturile necrozat, rană foarte adânca".

Pacienta admite că înainte de examinare i s-a spus că există un buton de panică pe care poate să îl acționeze, însă susține că nu i s-ar fi arătat cum funcționează și nici nu ar fi știut unde se află.

Diana Totoiescu, director Tehnic Clinica Medicală: "Arsurile la RMN sunt lucruri care se întâmpla extrem de rar și se poate vedea oriunde în literatura de specialitate și acest lucru poate fi evitat dacă pacienții noștri își apasă un buton de panică care li se dă în momentul examinării."

Pacienta a leșinat după procedură

Pacienta povestește că a leșinat, după ce procedură s-a încheiat, iar reprezentanții clinicii ar fi trimis-o la o altă unitate privată, unde urma să fie văzută de un chirurg. Pentru că medicul de acolo a refuzat intervenția, a ajuns în final la spitalul de stat, unde a fost operată. Femeia a avut nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale.

Fabiean Rucan, avocatul pacientei: "Urmează să sesizăm colegiul medicilor care are competentă în cercetarea acestor chestiuni sub aspect juridic, dar ne vom adresa și instanței de judecată".

Pe foaia de externare a pecientei, scrie că a suferit o arsură de gradul trei, provocată de un metal. Reprezentanții clinicii spun că vor verifica aparatele.

Diana Totoiescu, directorul tehnic al clincii medicle private: „Aparatele nostre au verificările toate la zi, toate autorizațiile, absolut tot, tot!”.

După această experiență, femeia spune că nu își mai poate folosi mâna la capacitate maximă, așa că vrea să dea clinică în judecată.

Dată publicare: 27-03-2023 17:16