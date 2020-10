O femeie din Arad stă de aproape o săptămână cu un stâlp de telefonie căzut pe casă

Când auzi că un vârstnic nepuntincios are nevoie de un stâlp în casă te gândești la o inimă menită să aducă alinare.

Ei bine, numai de alinare nu se bucură o bătrânică din Arad, care este, la propriu, cu un stâlp... de telefonie peste locuință. A fost doborât de rafale de vânt, luni, iar până astăzi nimeni nu a venit să îl ridice.

Stâlpul este vechi de câteva zeci de ani. Numai norocul a făcut ca nimeni să nu treacă pe aleea din localitatea Măderat, unde s-a prăbușit. Proprietara locuinței își amintește că i-a stat inima-n loc de spaimă.

Aurelia Burcă, propietar casă: "Am fost în casă şi am auzit ţupăind cum o picat pe cetârnă am ieşit afară și-am văzut că este îmburdat. El o fost înclinat de săptămâna trecută când l-am văzut că se înclină şi duminică am stat pe bancă cu vecinii şi am râs ca doar se îmburda stâlpul pe noi. Luni s-a şi îmburdat, a bătut vântul noroc nu mi-a căzut pe geamuri să-mi spargă tot la casa."

Ajutată de copii, femeia a făcut reclamaţie.

Dan Pocrișer, primar: "Am făcut şi noi sesizare către compania de telefonie şi am primit un răspuns că se va proceda cât mai prompt la remediere. Am mai menționat în soliciatrea făcută ca soloicităm şi despăgubirile aferente situaţiei."

Înarmată cu răbdare, femeia de 87 de ani este împăcată că a scăpat teafără, iar pagubele, în locuință, sunt minore.