O femeie cu Covid-19 din Capitală a murit singură în apartament. Trupul ei a zăcut o zi întreagă

Trupul neînsuflețit al unei femei de 67 de ani din București, răpusă de coronavirus, a stat de dimineață până seara în apartament, iar rudele sunt revoltate că autorităţile n-au venit să ridice cadavrul.

Victima făcea dializă la un centru specializat, și acolo ar fi fost testată pentru noul virus, potrivit apropiaţilor. Din păcate, rezultatul a fost pozitiv.

Bătrâna locuia singură la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie care avea grijă de ea a ajuns la locuinţa bătrânei vineri dimineaţa, şi a găsit-o fără suflare. Ea a alertat autorităţile şi familia.

Cumnata victimei: „Venea îngrijitoarea la ea când făcea dializă, venea de vreo 2-3 ori pe săptămână. A fost şi joi la ea, venea periodic. Făcea dializa, de acolo cred că a luat virusul ăsta şi de la dializă le-ar fi spus că miercuri le-a venit răspunsul la testul de covid pozitiv".

Persoana decedată nu se afla în categoria celor comunicate ca fiind în izolare la domiciliu, fapt pentru care poliția nu a verificat prezenta la adresă. Nu au fost constatate leziuni sau alte indicii care să înscrie decesul ca fiind caz medico-legal, iar ridicarea cadavrului să fie efectuată de către medicul legist.

Vecinii şi rudele femeii sunt revoltaţi ca autorităţile nu au ridicat trupul neînsufleţit, şi spun că au fost pasaţi de la o instituţii la alta.

Cumnata victimei: „Noi am fost la medicul de familie cu ce ne-au dat cei de la 112, am aşteptat să vină DSP şi nu ne bagă nimeni în seamă. Nu avem formalităţi în ţara asta ce să facem în cazul ăsta, am sunat toată ziua astăzi şi n-a venit nimeni".

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii spun că, în astfel de cazuri, potrivit unui ordin al Ministerului Sănătăţii privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, firmele de pompe funebre sunt cele care trebuie să se ocupe de înmormântare, în condiţii de maximă de siguranţă, după ce au fost contactate de familia decedatului.