O fată de 17 ani, din Vrancea, a murit după o naştere prin cezariană. Trei medici sunt cercetaţi

Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presă, că, în data de 19 iulie, a fost înregistrată la sediul instituţiei o cauză penală pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă, conform News.ro.

“În fapt, s-a reţinut că, în data de 16.07.2022, o minoră în vârstă de 17 ani, a decedat în cadrul Secţiei Chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Pantelimon Focşani, urmare a unor complicaţii survenite după o procedură medicală de naştere prin cezariană. În cauză s-a început urmărirea penală in rem şi in personam faţă de un număr de trei persoane, medici în cadrul unităţii spitaliceşti anterior amintite, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual şi favorizarea făptuitorului”, se arată în comunicat.

Sursa citată a menţionat că poliţişti din cadrul I.P.J Vrancea au pus în executare, marţi, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani şapte mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele unor persoane, precum şi la sediul Spitalului Judeţean Sf. Pantelimon Focşani.

“În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptelor urmărite şi pentru aflarea adevărului în cauză în scopul tragerii la raspundere penală a tuturor persoanelor implicate”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.

Sursa: News.ro Etichete: , Dată publicare: 09-11-2022 16:51