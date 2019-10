O casă și barul de lângă, distruse de un incendiu în Dâmbovița. De la ce a pornit focul

Focul a semănat pagubă și în Dâmbovița. Acolo, o casă și un bar au fost distruse de flăcări amenințătoare.

Cele două clădiri, aflate în aceeași curte, au fost cuprinse de vâlvătaie în doar câteva minute și pompierii nu au reușit să salveze mare lucru.

Incendiul a izbucnit într-o gospodărie din comună Crevedia, judeţul Dâmboviţa. Flăcările ar fi pornit din încăperea în care proprietarii au centrala termică şi, în scurt timp, valvătaia a înghiţit casa oamenilor.

Vecină: "Pentru că suntem vecini aici, era în pericol şi casa mea. Chiar nu mai realizez ce s-a întâmplat că am fost în stare de şoc."

Vecin: "Era casa mea, erau flăcările la doi metri, un metru jumătate, deja ieşeau aburi din casă, normal că te panichezi. Adică a fost dezastru."

Focul a cuprins şi acoperişul unui bar, aflat în aceeaşi curte. Din fericire, în acele clipe, în local nu se aflau clienţi.

Angajată bar: "A venit cineva de la drum şi mi-a zis să ies afară că arde. S-a distrus din cauza flăcărilor, normal. Eu ce am văzut când am ieşit afară am văzut că ardea casa, tot."

Pompierii au intervenit zeci de minute cu cinci autospeciale cu apă şi spumă pentru a stinge incendiul.

Reporter: De la centrala spuneţi dvs?

Proprietar: Da, da.

Reporter: Defecţiune?

Proprietar: Verificare am făcut acum o lună. Cred că scurtcircuit...Eram afară.

Acoperişul şi primul etaj al casei au fost distruse de flăcări, dar şi barul a fost afectat. Cele două clădiri nu erau asigurate, aşa că proprietarii trebuie să suporte pagubele.