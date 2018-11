Numele membrilor trupei ”Goodbye to Gravity” au ajuns pe Marte, odată cu Sonda InSight. Mesajul transmis

Goodbye to Gravity

Sonda InSight care a aterizat în ”siguranță” pe Marte are în interiorul ei un microcip în care apar numele membrilor trupei ”Goodbye to Gravity” care au murit în incendiul din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015.

Anunțul a fost făcut în octombrie anul trecut de Andreas Schonhofen, un producător de film, care a participat la lucrările efectuate pentru sonda InSight.

”În amintirea celor patru membri decedați ai trupei Goodbye to Gravity le-am adăugat numele în misiunea NASA InSight, pentru a ajunge pe Marte. Numele lui Alex, Vlad, Bogdan, Mihai, împreună cu alte două milioane de nume de peste tot din lume, au fost adăugate pe un microcip. Acest microcip a fost montat în sonda InSight. Sonda și numele lor vor rămâne pe Marte pentru totdeauna.

Creațiile Goodbye to Gravity și numele trupei lor sunt puternic conectate cu călătoria în spațiu și astronomia. Acesta este motivul pentru care am ales această modalitate de a-i onora pe cei doi”, a scris Andreas Schonhofen pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity în urmă cu un an.

După ce Sonda InSight a ajuns pe Marte, pe pagina de Facebook a trupei a fost postat un mesaj.

”Sonda InSight a NASA a ajuns cu succes pe Marte! Pe lângă misiunea științifică, sonda are în interior numele lui Alex, Bogdan, Vlad și Mihai, ducându-le amintirea mai departe de lumea noastră și în eternitate. Mulțumirile noastre merg, încă o dată, spre Andreas Schonhofen pentru această inițiativă de comomemorare”, se arată în mesajul acestora.

După 7 luni de călătorie prin spațiu, sonda NASA InSight a aterizat luni pe Marte.

