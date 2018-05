Noapte agitată pentru pompierii din țară. Zeci de oameni, afectați de incendii

Intervenţii în serie, pentru pompierii din ţară!

Acoperişul unei grădiniţe din Maramureş a fost mistuit de flăcări puternice, iar în Timişoara a fost alertă, sâmbătă seară, din cauza unui incendiu, la Facultatea de Muzică.

Nu a fost o seară liniştită nici în apropiere de Cluj-Napoca. Acolo, o casă în care locuiau 17 oameni, printre care şi copii, a fost distrusă de foc.

Trei familii care locuiau în această casă din localitatea Săvădisla, aflată la 20 de kilometri de Cluj-Napoca, au rămas acum pe drumuri. Focul, care a pornit de la acoperiş, a distrus întreaga construcţie.

Vecin: "Eu dormeam şi am văzut dintr-o dată o flacără roşie şi am ieşit afară şi am strigat: Arde!!"

Vecin: "Se vedea prin ţigle cum arde şi au dat imediat telefon la pompieri, dar au avut acolo tot felul de haine strânse, a ars tot."

În casa distrusă de incendiu locuiau 17 oameni - adulţi şi copii.

Plt. Claudiu Chintoan, şef gardă intervenţie Detaşamentul de Pompieri Colina: "Am intervenit cu 3 autospeciale pentru stingerea incendiului şi persoanele aflate în locuinţa s-au autoevacuat până la sosirea noastră."

Focul a fost stins după mai bine de trei ore!

Pompierii au intervenit ieri şi în localitatea Vișeu de Sus, din Maramureş, unde flăcările au cuprins o magazie şi s-au extins şi la un adăpost de animale, o casă nelocuită, un garaj şi o anexă unde se afla o centrală termică. În urma incendiului, o bătrână de 88 ani şi o femeie de 43 de ani au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Câteva ore mai târziu, tot în Maramureş, dar în localitatea Șișești, acoperişul unei grădiniţe a fost cuprins de flăcări, cel mai probabil în urma unui scurt circuit.

Iar la Satu Mare, s-au făcut scrum un depozit cu zeci de baloţi de paie şi un hambar cu cereale.

S-a dat alarma sâmbătă seară şi în centrul Timisoarei, după ce un panou electric din holul Facultăţii de Muzica s-a aprins. Cinci persoane aflate în clădire au fost evacuate în siguranţă de pompieri.

