VIDEO. Nicolae Ciucă a vorbit cu dificultate în Parlament: ”Am cerut sprijinul şefului nostru de la Departamentul de Urgenţe”

Șeful Guvernului a venit în plenul Senatului pentru a ține un discurs cu un pahar de apă în mână și și-a întrerupt discursul de mai multe ori, din cauza dificultăților de vorbire.

De altfel, el și-a început discursul cerându-și scuze pentru răgușeală:

”Permiteţi-mi să încep prin a-mi cere scuze pentru vocea mea, am făcut tot posibilul să mă recuperez, am cerut sprijinul şefului nostru de la Departamentul de Urgenţe şi, pentru prima dată, nu are nicio soluţie”, a spus Nicolae Ciucă în deschiderea evenimentului.

Șeful Guvernului nu a dat detalii despre afecțiunea medicală pe care o are.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 15-11-2022 11:29