Nelu Tătaru a rămas fără imunitate în dosarul de corupție. Procurorii pot începe perchezițiile la fostul ministru

Plenul Camerei Deputaţilor s-a reunit, luni, pentru a dezbate şi vota asupra raportului Comisiei juridice de încuviinţare a cererii de percheziţie informatică şi domiciliară în cazul deputatului Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită.

„Camera Deputaţilor încuviinţează percheziţia domiciliară și informatică privind pe domnul deputat Nelu Tătaru în Dosarul nr. 13/12/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie”, se arată în hotărârea parlamentarilor.

Nelu Tătaru își declară nevinovăția

Deputatul Nelu Tătaru a declarat luni că este nevinovat, că nu a luat niciodată bani de la pacienţi şi că vrea să se facă dreptate în ce îl priveşte.

„Nu vreau decât să se facă dreptate. Sunt nevinovat. Nu am primit niciun ban. Ieri am văzut prima dată dosarul. Nu am atins niciun ban, au fost nişte provocări. Nu am acceptat bani. Mai mult de 60% din timpul meu în Huşi este în spital, spitalul este casa mea, acolo consult, acolo dorm, acolo mănânc”, a spus Tătaru înainte de a intra la audieri în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Acesta a menţionat că au fost situaţii în care pacienţi au vrut să ofere atenţii, dar el a refuzat de fiecare dată, adăugând că bănuia că este urmărit, însă nu era sigur.

„Aceste informaţii erau (că era supravegheat de organele de anchetă - n.r.). Credeţi că dacă ştiam asta, făceam aşa ceva? Simţeam, dar nu ştiam. Nu vreau să speculez absolut nimic. Sunt bănuielile mele pe care le am”, a afirmat acesta.

