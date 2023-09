Neil Harbisson, primul artist cyborg din lume, va fi invitat special la Festivalul consolid8 din Brașov în septembrie

Orașul de sub Tâmpa va fi gazda celei de-a doua ediții a consolid8 festival, un eveniment care pune accentul pe tehnologia verde și dezvoltarea urbană durabilă, dar și pe modul în care omul poate trăi în armonie cu natura într-un mediu din ce în ce mai tehnologizat.

Cum tehnologia te poate ajuta să te conectezi cu natura

Printre invitații evenimentului se numără și Neil Harbisson, un artist și activist de origine britanică care a obținut recunoaștere la nivel mondial, fiind primul artist cyborg din lume și un exemplu vivant de integrare a tehnologiei în viața de zi cu zi. Născut cu acromatopsie, o afecțiune care îl privează de capacitatea de a vedea culorile, Harbisson a ales să își extindă capacitățile fizice și să se conecteze cu natura și lumea din jur cu ajutorul unei antene implantate în craniu, care îi convertește culorile în frecvențe sonore. Acesta este nu doar o dovadă a rezilienței umane, ci și a modului în care tehnologia poate îmbunătăți și extinde simțurile noastre.

Dincolo de capacitatea sa unică de a „auzi” culorile, Harbisson este cunoscut pentru modul în care a ales să utilizeze tehnologia în scopuri artistice și de conștientizare. În răspunsul său la întrebarea despre modul în care arta poate comunica eficient urgența crizei climatice, el subliniază:

"Criza climatică adesea ne scapă percepției imediate, dar arta, atât vizuală, cât și auditivă, oferă o cale unică de a amplifica conștientizarea noastră prin intermediul altor simțuri. În prezent, sunt implicat într-un efort de colaborare cu un om de știință dedicat studierii topirii ghețarilor de la Polul Nord. Împreună, traducem impactul dispariției gheții asupra frecvențelor luminoase ale Polului Nord în sunet. Rezultatul este o capodoperă auditivă care ne permite să experimentăm audibil aceste transformări."

Prezența lui Neil Harbisson la consolid8 festival marchează intersecția dintre artă, tehnologie și sustenabilitate. În timpul vizitei sale, el va susține o discuție intitulată From using technology to becoming technology, împărtășind călătoria sa transformatoare ca artist cyborg și modul în care tehnologia poate fi valorificată pentru exprimarea artistică și conștientizarea mediului.

consolid8 festival – locul unde afli mai multe despre un viitor verde. Biletele sunt gratuite în limita locurilor disponibile.

consolid8 Festival este un concept care își propune să invite oamenii, atât adulții, cât și copiii, la o discuție educativă, dar totodată într-un cadru relaxant, despre viitorul orașelor în care trăiesc. Fie că este vorba de clădiri verzi, mijloace de transport prietenoase cu mediul, rolul tehnologiei în artă și experiența umană sau cum poți să finanțezi un business eco, participanții vor afla insight-uri utile cu privire la îmbunătățirea calității vieții. Evenimentul va reuni experți în tehnologie și sustenabilitate, locali și internaționali, start-up-uri și investitori, antreprenori și membri ai societății civile pentru a găsi soluții sustenabile pe termen lung, pentru o economie verde.

Festivalul se va desfășura pe parcursul a trei zile, care vor include trei scene diferite, cu activări și inițiative precum consolid8 Talks, consolid8 Hackathon și consolid8 Experiences. Accesul va fi gratuit pentru toți cei care se înscriu pe platforma https://www.consolid8.ro/festival/ .

Festivalul consolid8 promite să fie un eveniment memorabil atât pentru pasionații de tehnologie, cât și pentru cei pasionați de sustenabilitate. consolid8 Talks este un eveniment powered by E.ON și beneficiază de suport financiar din partea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România, Uniunea Europeană și Primăria Municipiului Brașov.

Dată publicare: 19-09-2023