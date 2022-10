Mutațiile pe care le-au suferit broaștele din apropierea centralei de la Cernobîl. Ce au descoperit oamenii de știință

În 1986, zona din nordul Ucrainei – pe atunci sub stăpânire sovietică – a fost martoră la cea mai mare eliberare de material radioactiv în mediu din istoria omenirii.

Acum, oamenii de știință cred că pielea mai închisă a broaștelor mutante le-ar fi ajutat să supraviețuiască în zona de excludere, care restricționează astăzi accesul la peste 16.000 de kilometri pătrați în jurul zonei zero.

Whenever my kids ask why a plant, animal, or person looks the way they do, my default answer is "because the parents looked like that".

Apparently some Chernobyl frogs are black because melanin diffused radiation immediately after the meltdown.https://t.co/xg3W0fNT90 pic.twitter.com/yZJZz86IDA