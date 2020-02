Motivul uluitor pentru care un primar de comună vrea să construiască aerodrom. "Ideea a fost a părintelui pompier"

Initiativă ambițioasă a unui primar din județul Suceava. Vrea să construiască un aerodrom pe malul răului Moldova și să-l termine în acest an.

Apoi, primarul vrea să acceseze fonduri europene pentru hangare și înființarea unui aeroclub. L-au încurajat - spune el- atât oameni de afaceri din zonă, care și-ar cumpăra avioane ultraușoare dacă le face aerodrom, cât și unii localnici care lucrează acum în străinătate și care, spune primarul cu mândrie, ar vrea să-și ia avion personal sau elicopter ca să ajungă acasă la rude.

Ideea înființării unui aerodrom pe malul răului Moldova nu este nouă, spune primarul comunei Cornu Luncii, dar abia acum o poate concretiza.

Zona e în plină amenajare cu bani din bugetul local. În primăvară va începe nivelarea terenului și semănarea gazonului. Aerodromul va avea 1.300 de metri lungime și 100 lățime.

Ambianța Gheorghe Fron, primarul comunei Cornu Luncii: „Asta este pășunea de pe malul răului Moldova, iar ideea de a face un aeroclub și un aerodrom este a părintelui pompier care a făcut armata la parașutiști. Noi am fost foarte încântați pentru că ne-am gândit la viitorul copilor noștri. Am îndiguit râul ca să nu se mai reverse apa, am tăiat spinii și boscheții.”

În comună sunt peste 600 de agenți economici, mulți dintre ei cu cifre de afaceri mari. Primarul susține că și unii localnici și-au manifestat intenția de a-și cumpăra mici avioane.

Gheorghe Fron, primarul comunei Cornu Luncii: „Când am făcut public la mine pe Facebook, cetățeni din comună care muncesc în străinătate au spus că își cumpără și ei un avion.”

Comuna este foarte aproape de majoritatea stațiunilor turistice din Bucovina. Localnicii cred că aerodromul ar contribui la dezvoltarea turismului în zonă.

Localnic: „Dacă se face aerodromul, imediat apar elicopterele, ca ciupercile. Orice s-ar putea aduce în zonă foarte repede, mai ales în timpul de azi, că suntem în secolul vitezei. S-ar dezvolta și turismul. ”

Localnic: „Ar fi nemaipomenit, din mai multe motive: avem aeroport la Salcea și ar face o legătură foarte bună.”

Edilul comunei vrea ca până la finalul acestui an, aerodromul să fie funcțional. Iar după aceasta, va căuta bani și pentru înființarea unui aeroclub pentru pasionații de planorism și parașutism.

