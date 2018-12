Motivul pentru care timișorenii au pregătit un sendviș de 101 metri lungime

Cel mai lung sendviș din România a fost pregătit vineri la Timişoara. Cantina socială din oraş a împlinit 101 ani şi a vrut să aniverseze acest lucru pregătind în piaţa Unirii un ditamai sendvișul, exact de 101 metri lungime.

Peste 500 de voluntari au aranjat ingredientele, fiecare în stil propriu, apoi "opera" a fost cu generozitate împărţită tuturor, fie că au contribuit la realizarea ei, fie că erau doar în trecere pe-acolo!

187 de pâini ciabata, câte 1800 de felii de salam, jambon, şuncă, frunze de salată, dar şi 50 de kilograme de ketchup şi maioneză au fost ingredientele sandviciului gigant. Sute de voluntari au fost, cu entuziasm, bucătari pentru o zi.

Voluntară: "Fiecare am văzut că are tehnica proprie, cam cum facem acasă la copilaşi pregătim. Am început cu ketchup şi maioneză, am pus şuncă de praga, salam, acum baconul, ulterior caşcavalul şi salată cu ardeii"

Direcţia de Asistenţă Socială din Timişoara a împlinit 101 ani de activitate şi au vrut să celebreze acest moment cu o gustare cl;asica, care să ajungă la toată lumea. În final, sadviciul a fost tăiat felii şi împărţit cu generozitate trecătorilor.

Citește și Gestul făcut în cazinou de un bărbat după ce a pierdut tot la jocurile de noroc

În Timişoara există mai multe servicii sociale care le oferă ajutor oamenilor străzii sau celor care nu mai au nicio sursă de venit. Aceşti vitregiţi ai sorţii sunt ajutaţi să îşi găsească un loc de muncă şi primesc zilnic o masă caldă.

Rodica Cojan - director Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara: "Aproape o mie de suflete vin în fiecare zi la Cantină Socială pentru a ridica hrana, conform legii 416 care reglementează ceea ce înseamnă sărăcie, în general dacă veniturile lor sunt sub 142 de lei, înseamnă că intră în pragul sărăciei severe. Noi prin serviciile noastre suntem pregătiţi să intervenim în vieţile lor".

Autorităţile nu au chemat pe nimeni de la Cartea Recordurilor, aşa că isprava sutelor de participanţi nu este omologata. Dar gestul frumos a încălzit inimile tuturor.