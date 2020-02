Moțiunea de cenzură. Orban: dacă Guvernul va cădea azi, vă garantez că va cădea în picioare

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri că ordonanţa de urgenţă adoptată marţi seara de către Guvern va permite cetăţenilor să îşi aleagă unitatea spitalicească care să le furnizeze serviciile de sănătate.

El s-a declarat surprins că un lider care s-a operat în Turcia a avut o atitudine critică privitor la spitalele private.

"Să vorbim de ordonanţe şi de campania voastră mincinoasă! Aţi minţi că privatizăm sistemul de sănătate şi programele naţionale. Cine a dat ordonanţa 27, prin care s-a introdus coplata şi contribuţiile financiare suplimentare în spitalele private? Noi sau voi? Voi aţi dat ordonanţa 27. Din cauza voastră era riscul să se introducă coplata şi contribuţiile financiare. Prin ordonanţa pe care am adoptat-o ieri, nu numai că nu am introdus coplata şi contribuţiile financiare, ci am abrogat termenul de intrare în vigoare a ordonanţei voastre neruşinate, care a fost dată noaptea, ca hoţii, împotriva interesului pacienţilor români. Mai mult decât atât. Prin ordonanţă, dăm dreptul cetăţeanului să îşi aleagă unitatea spitalicească care să îi furnizeze serviciile de sănătate, din cadrul programelor de sănătate. Nu să hotărască baronii şi baroneţii că nu mai ei au dreptul să deruleze programele din sănătate", a spus Orban, în timpul dezbaterilor la moţiunea de cenzură.

El a adăugat că Guvernul a introdus în OUG şi reglementarea conform căreia în spitalele publice nu li se pot cere pacienţilor sume suplimentare.

"Am introdus interdicţia de a li se cere bani suplimentari celor care sunt în programele de sănătate, inclusiv în spitalele publice. Aşa că demagogia voastră mincinoasă - că românii vor afla adevărul - va fi demontată şi vă veţi face din nou de râs, aşa cum aţi făcut în ultimii trei ani. Cel mai tare m-a mirat când l-am auzit pe un alt lider politic - proaspăt colaborator al dvs, după ce v-a înjurat vreo doi ani de zile - că are o atitudine critică privitor la spitalele private. Păi, unde s-a operat domnia sa? Nu cumva într-un spital privat? Dar nu într-un spital privat din România, ci într-un spital privat din Turcia. Ca atare, mare atenţie faţă de sănătatea românilor şi faţă de sistemul de sănătate o avem noi, cei care guvernăm azi", a spus Orban.

El a adăugat că, în ipoteza în care moţiunea va fi adoptată, Guvernul "va cădea" în picioare.

"Cu cât mai repede vă încetaţi mandatul, cu atât mai bine pentru România. Şi indiferent ce veţi face şi dacă Guvernul va cădea azi, vă garantez că va cădea în picioare, iar românii vor susţine toate proiectele pe care le prezentăm oamenilor, pentru că oamenii au în sfârşit nevoie de un guvern care să facă cinste României şi care să pună în practică deciziile şi programele de care are nevoie România şi fiecare român", a spus prim-ministrul.