Mormintele dintr-un cimitir au luat-o la vale. Cauza fenomenului bizar

Situaţie bizară în localitatea Sângeorzu Nou din Bistriţa-Năsăud. Mormintele din cimitirul satului au luat-o la vale, după ce la câţiva metri distanţă de terenul îngrădit au fost demarate lucrările la o staţie de epurare.

Revoltate, rudele celor înmormântaţi acolo au cerut socoteala constructorului.

Lucrurile au început să scape de sub control după ce muncitorii au săpat şanţuri pentru staţia de epurare. Pentru că zillele trecute a şi plouat, s-a produs dezastrul. Mormintele din cimitir au început să alunce.

Şef şantier: "Noi le-am ancorat numai le-am asigurat. Noi doar respectăm un plan făcut de către proiectant."

Oamenii s-au revoltat când au văzut urmările lucrării. Aceştia au cerut constructorului să ia măsuri.

Localnică: "Ei trebuie să se uite bine ce fac, nu e normal, omu trebuie să stea în sălaş liniştit nu să îi deranjeze căsuţa de veci."

Localnic: Nu trebuia să se facă acolo, trebuia să se facă lângă calea ferată. Am colindat ţara asta şi afară am fost, dar aşa ceva nu am văzut, să ne ierte Dumnezeu ca toţi suntem pământeni ca toţi trecem ca nu mai ştim dacă e mâine sau poimâine şi ne spunem adio. Nu avem cui să spunem sau să facem ceva,nu ne baga nimeni în seamă.



Localnic: Nu e un lucru bun ce au făcut ei, au făcut o prostie doar puteau să pună în altă parte staţia de epurare.

Astăzi, muncitorii au început să construiască un zid de susţinere a terenului.

Dănuţ Sereţan, preot Sângeorzu Nou: "Din cauza vremii, a ploilor, s-a fisurat un pic lângă mormânt, am fost la faţa locului şi am văzut, dar se va face un zid din beton care va susţine acel deal. Nu e deranjată nici o linişte, morţii se odihnesc acolo, nu merge nimeni să îi profaneze. Nu e o luptă cu morţii cine a deranjat morţii."

Romeo Florian primar com. Lechinţa: "Este un proiect finanatat prin PNDL, construire staţie de epurare şi reţele de canalizare. Staţia de epurare este construită la baza cimitirului pentru că doar acolo am avut distanţă de 300 de metri de ultima casa şi doar acolo am primit aviz de la mediu."

Proiectul de construcţie a staţiei de epurarare costă 1 milion 400 de mii de euro, iar lucrările trebuie finalizate până la sfârşitul verii.