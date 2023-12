Momentul în care un pieton e lovit de autobuz, în Iași. „N-am mai avut ce să îi mai fac”, spune șoferul

În imagini se vede cum bărbatul încearcă să traverseze strada printr-un loc nepermis, și nu observă vehiculul care se apropie în viteză.

Până la sosirea ambulanței, martorii au sărit să îi acorde primul ajutor.

„El a intrat în față şi nu am avut cum să-l evit. Am frânat cât am putut, dar n-am mai avut ce să îi mai fac” a explicat șoferul polițiștilor.

Din fericire, omul s-a ales doar cu răni ușoare. Polițiștii fac acum cercetări în acest caz.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 06-12-2023 07:43