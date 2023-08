Momentul în care un individ agresează sexual în lift o femeie. Imaginile șocante surprinse de camerele de supraveghere VIDEO

Pe două dintre ele le-a și tâlhărit. Suspectul, eliberat anul trecut din închisoare, a fost prins în scurt timp în zona unde a dat ultima lovitură.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Imaginile au fost surprinse într-un bloc din cartierul Militari. Suspectul, un bărbat de 46 de ani, aștepta să urce în lift lângă femeia de 27 de ani, care se întorcea de la cumpărături. Într-un moment în care victima nu privește spre el, individul apasă de mai multe ori pe ultimul buton și o atacă din senin.

Stelică Simion, președintele blocului: „E o doamnă din Ucraina, stă cu chirie cu mama ei și cu fata. A intrat odată cu ea în lift și a agresat-o imediat cum a pornit liftul. A reușit să împingă ușa de la lift ea, a ieșit cu totul, după aia el a coborât pe scări”.

La câteva minute distanță, bărbatul a intrat într-o altă scară de bloc, aflată pe o stradă din apropiere, unde a agresat sexual o altă femeie, de 38 de ani, tot în lift. Acesteia i-a furat și geanta în care avea un laptop și mai multe lucruri de valoare.

Femeie: „Țipa o femeie blondă, mai în vârstă, și cobora pe scări în fugă și striga un nume”.

Polițiștii au pornit în căutarea lui, dar aproape de miezul nopții, bărbatul a atacat a treia oară, tot într-un bloc din vestul Capitalei. De această dată, victima a fost o femeie de 33 de ani, pe care suspectul a amenințat-o că o omoară și i-a cerut bani ca să o lase în pace.

Victimă: „Am urcat în lift și imediat după ce a început să pornească liftul, s-a întors cu fața spre mine, s-a descheiat la pantaloni și atunci am realizat că ceva nu e în regulă, și am început să țip 'Ajutor, ajutor!'. După care mi-a pus mâna pe față și am avut un atac de panică, i-am spus că nu pot să respir. Mi-a zis că dacă nu mă calmez, o să mă omoare”.

Mariana Neagu, președinta blocului: „A agresat-o, a țipat, tremura, plângea, punea mâna, iar o izbea, iar o strângea. Nu a dat nimeni drumul la ușă. Ăla a fugit pe scări și-a luat-o spre Lacul Morii. Acolo a fost prins”.

Bărbatul din imagini a fost reținut pentru trei fapte de agresiune sexuală și a două de tâlhărie. Surse din anchetă spun că este recidivist și că a fost eliberat din închisoare în august, anul trecut, după ce a fost condamnat pentru tâlhărie.

