Momente de groază în județul Cluj. Un mal de pământ s-a prăbuşit peste un bărbat care a decedat ulterior

Terifiați, colegii săi au început să sape cu disperare în speranţa că îl pot salva. Din nefericire, nu s-a întâmplat asta.

Tragedia a avut loc în localitatea Copăceni unde mai mulţi muncitori lucrau la canalizare. Malul de pământ s-a desprins, iar unul dintre ei a fost înghiţit într-o fracțiune de secundă. Martorii au sunat disperaţi la 112 după care au început să sape disperaţi.

Reporter: Purta echipament de protecție?

Muncitor: ”Da. Păi astea sunt echipamente de protecție. Salopetă, bocanci și vestă. Am săpat acolo canalul ce-l vedeți. Și-a scăpat lopata acolo și a sărit după ea să s-o scoată afară și a căzut pământul peste el. Am săpat pe lângă el”.



Cei din echipă susțin că șanțul adânc de aproape 3 metri nu avea malurile asigurate astfel bietul om nu a avut nicio șansă.

Și localnicii au sărit în ajutor.

Localnică: ”Numai i-am auzit că strigă și au cerut niște lopeți. Aduce-ți-ne niște lopeți că a căzut un om acolo”.

Inspectorii de muncă au deschis o anchetă în aces caz și verifică dacă au fost respectate normele de protecție și securitate.

Corina Gavriluț - purtător de cuvânt ITM Cluj: ”La finalizarea cercetărilor se vor putea oferi informații și se va putea stabili caracterul accidentului”.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în rem. Adică va fi cercetat evenimentul, nu o persoană anume. Bărbatul de 49 de ani era căsătorit și era tatăl unui copil.



