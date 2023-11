Moartea pilotului Dan Ștefănescu | Nu au fost identificate înregistrări privind reparaţia capitală a aeronavei

În document se precizează că nu au putut fi identificate înregistrări privind efectuarea reparaţiei capitale a aeronavei, menţionându-se că fabricantul recomandă o astfel de reparaţie la îndeplinirea unor condiţii despre care însă nu au putut fi găsite înregistrări, scrie Agerpres.

„Această aeronavă a fost fabricată în Rusia de firma Sukhoi pentru a participa la competiţiile de acrobaţie aeriană. În anul 2004 a obţinut primul certificat de navigabilitate 'EXPERIMENTAL' în statul de înmatriculare (SUA). Începând cu data de 24.04.2008 a fost emis un certificat de navigabilitate similar cu valabilitate nelimitată, fiind permise zboruri acrobatice. La acest certificat au fost anexate limitări de operare (Experimental Operating Limitation), unde, conform punctului (17), este necesar ca la fiecare 12 luni să fie efectuată o inspecţie în conformitate cu FAR 43 Apendix D. Fabricantul recomandă efectuarea reparaţiei capitale la îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii: 1250 ore zbor sau 2500 aterizări (pe piste betonate) sau la 10 ani. De la data fabricaţiei şi până la data accidentului, logbook-ul aeronavei nu conţine înregistrări privind reparaţia capitală a aeronavei. Conform reglementărilor FAA, pentru aeronava care are certificat de navigabilitate EXPERIMENTAL, este necesar ca anual să fie efectuată o inspecţie care să confirme că aeronava îndeplineşte condiţiile de siguranţă pentru operare. Nu sunt alte cerinţe explicite privind întreţinerea tehnică a aeronavei. (...) Din anul 2008, activităţile de întreţinere s-au efectuat în conformitate cu reglementările FAA, respectiv FAR 43 Anexa D. (...) În timpul investigaţiei nu au putut fi identificate înregistrări privind efectuarea reparaţiei capitale, numărul aterizărilor efectuate (pistă de iarbă şi pistă betonată) şi nici numărul orelor efectuate în regim acrobatic”, arată AIAS.

De asemenea, în raport se menţionează că ultima inspecţie anuală a fost consemnată în data de 05.05.2021.

Conform documentului, cauza accidentului o constituie pierderea controlului aeronavei, ca urmare a ruperii piesei fixare profundor.

„Cauza producerii accidentului o constituie pierderea controlului aeronavei, ca urmare a ruperii piesei fixare profundor stânga care a dus la pierderea comenzii acestuia”, se arată în raport.

Potrivit sursei citate, în jurnalul tehnic al aeronavei nu sunt înregistrări privind intervenţii la sistemul de fixare al profundorului.

„În jurnalul tehnic al aeronavei nu au putut fi identificate înregistrări privind lucrări la sistemul de fixare al profundorului. În timpul investigaţiei, la fixarea celor două profundoare pe elementul suport au fost identificate şuruburi diferite, precum şi piuliţe diferite. Niciunul dintre cele două şuruburi nu avea instalat şplintul de siguranţă al piuliţei. Una dintre piuliţe este crenelată, dar nu a fost folosit şplint pentru a o siguranţa, iar cealaltă este de uz general şi nu permite siguranţarea”, se arată în constatările din raportul AIAS.

„Investigaţia privind siguranţa aviaţiei civile nu stabileşte vinovăţii, responsabilităţi sau răspunderi juridice. În consecinţă, utilizarea acestui RAPORT în alte scopuri decât cele cu privire la prevenirea producerii accidentelor şi incidentelor aeronautice poate conduce la interpretări eronate”, mai precizează documentul.

Pilotul Dan Ştefănescu, membru al grupului Iacării Acrobaţi, a decedat în urma unui accident aviatic produs, la data de 26 martie 2022, în apropierea aerodromului Strejnic.

Dan Ştefănescu avea peste 16.000 ore de zbor la activ.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 23-11-2023 12:17