Misterul unei dispariții ce bântuie o familie din Bacău: "De doi ani şi jumătate nu ştim nimic"

De mai bine de doi ani, o femeie din Bacău a dispărut fără urmă. Familia s-a dat de ceasul morții să o găsească: au mers și la Poliție dar, până în acest moment, nu au nici măcar un indiciu despre locul în care s-ar putea afla.

Femeia din comună Stănișești avea 67 de ani la momentul dispariției. Pe 7 martie 2018 a fost văzută ultima oară.

Fratele dispărutei: "Miercuri seară am venit de la animale şi a zis să punem nişte păpuşoi. Am pus 4-5 saci să îi ducă la moară şi când am venit dimineaţa nu am mai găsit-o".

Copiii femeii au intrat în panică şi au cerut ajutorul pădurarilor şi poliţiştilor. Timp de mai multe zile, au bătut câmpurile de pe lângă casa în căutarea unui indiciu. Au trecut doi ani și încă nu au nici cea mai vagă idee ce s-ar fi putut întâmpla.

Bogdan Negru, fiul dispărutei: "De 2 ani şi jumătate nu ştim nimic de mama. Am încercat, am căutat peste tot pe unde nu ne-am dus, pe la mănăstiri, prin râpe, prin fântâni, nicio speranţă. Autoritățile au venit în prima zi când am dat pe 8 şi am reclamat. A venit procuratura au luat amprente şi de prin casă şi de atunci nu i-am mai văzut".

Cristina Negru, nora dispărutei: "Tot timpul eu am crezut că ea trăieşte acum nu ştiu. Poate o fi supărată pe noi şi nu vrea să vorbească, dar măcar să ne dea un semn să ne liniştim noi. Poate e supărată că a murit socrul meu cu câteva luni înainte".

Iar speranțele scad, cu fiecare zi ce trece.

Ileana Bârgăoanu, fiica dispărutei : "Mă doare inima să un ştiu de ea unde este. De atâta timp trebuie să aflu ceva. Tata mort, ea dusă şi nu ştiu nimic de ea".

Oamenii legii susţin că nu au oprit niciodată căutările. Însă recunosc și ei lipsă unei piste solide.

Cătălina Păduraru, purtător de cuvânt IPJ Bacău: "A fost efectuată cercetarea la faţa locului şi au fost audiaţi martori şi s-au desfăşurat toate activităţile necesare identificării persoanei în cauză. În prezent se continuă activităţile specifice".

Apropiaţii femeii spun că sunt pregătiţi pentru orice fel de veste, numai să îşi poată găsi liniştea. Iar dacă dispărută nu mai este în viaţă, să se poată ocupa de cele creştineşti.