Misterul unei bătrâne legate de pat, în Bacău. Nepoata susține că stătea în mizerie și era nemâncată, fiul o contrazice

Poliţiştii fac cercetări in REM, pentru lipsire de libertate.

Femeia poveste că din cauza unor neînţelegeri cu unchiul ei legate de proprietate nu şi-a putut vizita bunica în ultimii trei ani. Duminică s-a hotărât totuşi să meargă la ea, în comuna Coloneşti, unde susţine că a găsit-o în condiţii inumane. Era murdară şi înfometată, pe jos erau scutece folosite, iar femeia era legată de pat. Ca să o creadă și alții a făcut câteva fotografii.

StirilePROTV

Nepoata: „Pe bunica am găsit-o în condiţii foarte jalnice. Nu puteai să intri de la uşă în casă, nespălată, murdară, nemâncată. Am găsit-o cu o linguriţă în mână, cu un borcan cu un pic de piure care era acru şi legată cu o funie albastră la brâu şi legată de pat cu un lăcăţel”.

Reporter: Cine a legat-o?

Nepoata: „Fiul”.

Cel care a dus-o pe nepoată să o vadă pe bătrână confirmă cele spuse.

Bărbat: „Ce am văzut acolo... am rămas mască. O femeie bătrână, în stare avansată de miros, mizerie. Abia putea să stea în fundul oaselor legată de pat. Ce am putut face noi din milă, am spălat, am ajutat, i-am dat să mănânce, am mai stat vreo 5 ore, după care am plecat”.

Reporter: Aţi lăsat-o legată?

Bărbat: „Nu am putut să o dezlegăm, era legată cu o funie groasă şi un lacăt”.

StirilePROTV

Fiul bătrânei susţine că totul este o invenţie a nepoatei şi a surorii lui pentru că ar vrea să rămână proprietare după moartea bietei femei. Chiar dacă nu locuieşte împreună cu mama lui, susține că o vizitează zilnic.

Fiul bătrânei: „Se poate verifica dacă nu are pastilele la timp, dacă nu are tratamentul la timp, dacă nu are mâncare la timp. E o soră de-a mea care e în duşmănie, de ce o îngrijesc şi nu o las să moară că are act de vânzare cumpărare, din cauza asta e duşmănie”.

Reporter: Dar legată de pat de cine?

Fiul bătrânei: „Dar nu este legată de pat, puteţi să mergeţi să filmaţi”.

Reporter: A fost vreodată legată de pat?

Fiul bătrânei: „Nu a fost legată de pat”.

La casa bătrânei au ajuns poliţiştii, dar şi medicii de la ambulanţă. În camera unde locuieşte femeia era curat, iar aceasta nu era legată de pat. Cei de la salvare au concluzionat că nu este cazul să o transporte la spital.

Doar că un ofiţer criminalist a cercetat cu atenţie zona şi a găsit ascunsă în vegetaţie o bucată de sfoară care arăta exact ca în fotografiile făcute de nepoată.

Cătălina Păduraru, IPJ Bacău: „În vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt, poliţiştii au demarat o anchetă şi au început cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate”.

Cei de la Asistenţă Socială precizează că vor monitoriza cazul.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 19-07-2023 17:15