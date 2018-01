Ministrul Sănătăţii a salvat un pasager care se sufoca în avion

Inquam

Incident uluitor într-o cursă Oradea - Bucureşti.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat miercuri că resuscitat un pasager care începuse să se sufoce şi devenise cianotic într-un avion care venea de la Oradea la Bucureşti.

Florian Bodog se întorcea de la Oradea spre Bucureşti când unui bărbat i s a făcut rău în timp ce aeronava era în aer. "Pacientul nu putea să mai respire şi începuse să se cianozeze. L am scos de pe scaun şi i am aplicat manervrele de resuscitare. Comandantul a întrebat dacă trebuie să întoarcă avionul la Oradea, dar situaţia era sub control, pacientul îşi revenise. L-a aşteptat o ambulanţă pe aeroportul Otopeni, dar a refuzat să meargă la spital. Eu cred că a fost o criză de epilepsie, dar bărbatul nu a spus dacă a mai avut astfel de episoade", a precizat Florian Bodog.

Bărbatul are 42 de ani şi venea la muncă în Capitală. Bodog i-ar recomandat să meargă la neurologie, însă pasagerul a refuzat.

