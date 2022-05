„Am discutat cu oficialii români și le-am spus că forța promovării și a publicității e acum globală. Nu e limitată la broșuri sau postere în aeroporturi. Puteți folosi uneltele social media, marketingul modern, ca să vă promovați țara”, a spus el, arătând că turismul din România poate oferi numeroase evenimente și festivaluri, nu ar trebui să se limiteze “doar la castelul lui Dracula, care e uimitor”.

Ministrul a acord un interviu corespondentului Știrile PROTV Edi Brandabura, care poate fi urmărit în video.

În Grecia, doar cu buletinul. Fără PLF, vaccin sau teste anticovid

Ministrul Kikilias a amintit că, în acest an, autoritățile elene nu mai solicită turiștilor români niciun fel de documente sanitare, intrarea în Grecia fiind permisă doar pe baza actului de identitate, ca înainte de pandemie.

(…) Vă luați documentul de identitate și veniți în Grecia. Fără PLF, fără pașapoarte digitale, fără teste PCR sau teste rapide, fără întârzieri. Vrem să facem totul simplu și rapid, pentru că înțelegem faptul că românii doar se urcă în mașină și vin spre frontiera noastră de Nord”, a spus Kikilias.

“Suntem foarte fericiți să găzduim cât mai mulți români în Grecia, ca și anul trecut, poate și mai mulți, anul acesta’, a adăugat el.

„Broșurile și posterele din aeroporturi nu ajung, promovați-vă prin metode moderne”

Invitat să dea câteva sfaturi autorităților române în domeniu, Vasilis Kikilias spune că le-a sugerat factorilor de decizie de la București să folosească întreg potențialul marketingului modern, cum ar fi rețelele sociale.

“Am discutat ieri cu oficialii români, și le-am spus că forța promovării și a publicității e acum globală. Nu e limitată la broșuri sau postere în aeroporturi. Puteți folosi uneltele social media, marketingul modern, ca să vă promovați țara”, a spus el, arătând că turismul din România poate oferi numeroase evenimente și festivaluri, nu ar trebui să se limiteze “doar la castelul lui Dracula, care e uimitor”.

“Ieri după-amiază am fost cu câțiva touroperatori într-o parte excepțională a Bucureștiului, pe malul râului (Dâmbovița), unde am văzut locuri foarte frumoase, cu terase, cafenele, bine organizate. Orașul e curat.. Românii știu de ele, dar trebuie să afle și restul lumii”, a adăugat el.

Kikilias, care s-a întâlnit la București cu oficialii români din turism, a spus că îi va încuraja și pe greci să vină în țara noastră, mai ales pe cei care își doresc weekenduri în România, pe cei care vor să studieze la noi, dar și pe cei care caută destinații de turism religios în țara noastră.

Ce trebuie să știe românii care vor să ajungă în Grecia, anul acesta? Cum s-au schimbat regulile, comparativ cu 2021?

Vasilis Kikilias, ministrul turismului din Grecia: În primul rând, a trebuit să-i ascult pe prietenii mei din România. Și apoi, să-i intreb pe cei din Comisia de Sănătate (a guvernului) dacă e posibil, în noile circumstanțe, să nu mai avem piedici, și să păstrăm doar lucrurile de bază de care e nevoie pentru ca românii să poată călători în Grecia, pentru a face turism. Iar Comisia de Sănătate a acceptat și a creat reguli noi, care se referă la un lucru simplu: vă luați documentul de identitate și veniți în Grecia. Fără PLF, fără pașapoarte digitale, fără teste PCR sau teste rapide, fără întârzieri. Vrem să facem totul simplu și rapid, pentru că înțelegem faptul că românii doar se urcă în mașină și vin spre frontiera noastră de Nord. Alții iau avionul și merg în insule, în Creta, Rhodos, în Ciclade, în Skyahos, Thesalonic, Atena... Suntem foarte fericiți să găzduim cât mai mulți români în Grecia, ca și anul trecut, poate și mai mulți, anul acesta.

Va fi mai scump anul acesta să mergem în Grecia în vacanță, având în vedere creșterea prețurilor din ultima vreme?

Vasilis Kikilias: Știm că războiul acesta devastator din inima Europei, în Ucraina, a cauzat inflație și probleme ca criza energetică, sigur că luăm asta în considerare, dar simt că Grecia e o țară pentru toate buzunarele. Poți face alegerile potrivite, vezi ce buget ai, și apoi le ajustezi. Sunt foarte multe opțiuni în Grecia – în Nord, în Sud, în insule sau în alte părți din țară, și se pot ajusta la ce îți dorești. Desigur, este ceva ce noi monitorizăm și înțelegem că există această posibilitate (ca prețurile să crească), dar, în principiu, oricine vrea să vină în Grecia să se simtă bine, o poate face indiferent câți bani are. Se poate simți bine.

Dar ați observat cumva, în ultimul timp, ca hotelurile sau restaurantele să fi crescut prețurile?

Vasilis Kikilias: Unii au făcut-o, dar știți ceva, voi încerca să explic ce înseamnă afacerile private: există concurență, puternică, sănătoasă. Așa că, dacă eu pot asigura într-un restaurant aceeași calitate ca tine, dar am un preț mai bun, acolo vor fi cei mai mulți oameni, nu credeți? Deci, asta se întâmplă în Grecia, și e realist. Poți merge la un restaurant luxos și să plătești mai mult, dar poți alege o mică tavernă superbă, pe malul mării, unde să mergi chiar în costumul de plajă, imediat ce ai înotat în mare, și să mănânci o salată grecească, un pește grecesc, cartofi prăjiți sau o tyropita, și va costa mult mai puțin.

Românii merg de obicei în locuri ieftine, dar caută mereu să găsească locuri noi și frumoase, așa că vreau să vă întreb ce recomandați pentru acest an? Poate o nouă experiență, noi locuri de vizitat?

Vasilis Kikilias: Vedeți, românii au făcut din Thassos destinația lor favorită, merg și în Pieria, în Thesalonic, în Halkidiki, desigur, dar și în Creta. Cred că sunt o mulțime de alte locuri în care pot să vină, cum ar fi Peloponezul, Epirus, Grecia Centrală, Lakonia, Stoupa, Kardamili, apoi insulele din Marea Egee, cum ar fi Skyathos, desigur, sau Skopellos și Alonisos, apoi Kythnos, Kymolos, Ithaca, nu doar Corfu, Kefalonia și Zakynthos. Probabil că multe nume înseamnă mai mult pentru români, pe altele nici nu le cunosc. Deci, vorbiți cu operatorii voștri, vedeți locurile, căutați-le pe Google, sunt foarte multe locuri, o mulțime de insule cu peisaje unice, sau pe continent. Apoi, este turismul religios, apoi cel de aventură, pe munți, ciclism și turism sportiv. Poți merge acum, în mai, apoi încă o dată în miezul verii, sau să aștepți până în septembrie sau octombrie. Știu că românii călătoresc și în aceste două luni. Așadar, noi vă oferim experiențe turistice unice, care, vă garantez, dacă e vreun român care călătorește pentru prima dată în Grecia, se va întoarce din nou și din nou.

Ați menționat câteva insule necunoscute. Există planuri pentru a organiza mai multe zboruri charter către aceste destinații, anul acesta?

Vasilis Kikilias: Ei bine, în unele din aceste insule poți merge cu avionul, și apoi cu barca. Altele au aeroporturi. Ce am văzut din discuțiile avute la București, cu mulți touroperatori și companii aeriene de aici, asta se întâmplă deja. Așadar, ei înțeleg că în fiecare an, o parte tot mai mare a pieței e Grecia. Iar profesioniștii din România au început să pună zboruri către mai multe destinații, și încep mai devreme – din mai, și durează mai mult, până în septembrie, octombrie, chiar noiembrie. Așadar, asta dă mai multe oportunități prietenilor noștri români să călătorească în Grecia. Unii preferă vârful sezonului, când e foarte cald, poate unii mai în vârstă vor să vină în septembrie-octombrie, când temperaturile sunt mai mici, dar vremea e foarte caldă, și chiar și serviciile sunt mai bune.

Una peste alta, tot mai mulți români merg cu mașina în Grecia. După cum știți, sunt cozi uriașe la graniță. Cum veți rezolva această problemă?

Vasilis Kikilias: Ei bine, am promis reporterilor români să-i duc la granița de Nord a Greciei, ca să le arăt, în primul rând prima parte a promisiunii noastre – niciun protocol (sanitar), doar actul de identitate – pentru că ăsta a fost un motiv serios al întârzierilor. Iar autoritățile au cerut poliției de frontieră mai mulți angajați, pentru a-i ajuta pe turiști. Dar, știți ceva, prietenii mei și profesioniștii din turism îmi spun că uneori, presa de aici exagerează, adică aleg de exemplu o după-amiază de sâmbătă, nu merg lunea, marțea, miercurea sau joia. Deci, desigur că aveți dreptate, e adevărat că au fost întârzieri, vom încerca să rezolvăm asta, dar vom invita și presa română la granița noastră, ca să vadă ce se întâmplă. Mă gândesc la mai multe porți de intrare la punctele de frontieră. E o idee foarte bună, de asta spun, vom avea mai mulți polițiști de frontieră, ca să avem mai multe porți de acces (în vamă).

De asemenea, voiam să vă întreb, care e procentajul de turiști din Ucraina șu Rusia care vin anual, comparativ cu anul precedent?

Vasilis Kikilias: Din fericire pentru noi, era o piață mică. A fost o piață mare până în 2012. De atunci, a scăzut constant, deci asta nu va fi o problemă mare pentru noi. Desigur, sunt alte piețe, cum e cea românească, care crește, așa că încercăm să acoperim această pierdere pe alte piețe. Desigur, e foarte îngrijorătoare situația din Ucraina, criza umanitară, e ceva pe care nimeni nu o poate ocoli. Dar, pe de altă parte, e important să înțelegem că trebuie să dăm oamenilor o pauză, după toată această presiune cu pandemia, în acești ultimi doi-trei ani, iar cea mai bună cale de a face asta este să asigurăm, într-o manieră sigură, vacanțe, și posibilitatea de a da familiilor posibilitatea de a petrece timp de calitate la malul mării, la munte, să se simtă bine, și să se întoarcă acasă cu bateriile pline pentru tot anul următor.

Dar câți dintre turiștii care vin în Grecia sunt români? Și ce înseamnă asta, în termeni de venituri, pentru Grecia?

Vasilis Kikilias: Încă o dată, în cifre totale, văd cu siguranță că anul acesta Grecia va fi piața numărul unu pentru români. Așadar, sunt multe mii de români care vor călători la noi. Desigur, au fost mult mai puțini în timpul pandemiei, în 2020 și 2021, dar acum ne așteptăm la o revenire spectaculoasă. Așadar, nu aș compara încă lucrurile cu 2019, vom vedea cum stăm la finalul anului.

Ați avut discuții și cu oficialii români? La ce concluzii ați ajuns?

Vasilis Kikilias: Am discutat cu omologul meu, cu numeroși touroperatori, companii și oficiali resposabili cu pachetele turistice pentru românii care merg în Grecia. Încercăm să găsim noi căi, nu doar pentru a aduce români în Grecia, ci și viceversa. Și e corect să spunem că trebuie să sprijinim și România, și am sugerat și ne-am înțeles să ne axăm pe trei lucruri: weekenduri în România, ceea ce ar însemna ca grecii să aibă posibilitatea să vină aici de vineri până duminică și să vadă această țară frumoasă, care are multe de arătat. Apoi schimburi de elevi și studenți din Grecia, care să vină în România, așadar voi pune în legătură touroperatorii din cele două țări pentru a organiza astfel de excursii. Iar în al treilea rând, avem legăturile noastre religioase, ortodoxe, și cred că ar fi foarte important să le arătăm grecilor monumentele și bisericile de aici, civilizația de aici, modul de a trăi al românilor, și să le arătăm că e o oportunitate să vină în România, așa cum și românii vin în Grecia.

Tinerii din România, cei de 20-25 de ani, au început să meargă în Grecia, în ultimii ani? Dacă da, ce experiențe caută, în ce fel de locuri merg?

Vasilis Kikilias: Ei bine, am să vă spun ceva. Aseară, delegația elenă a decis să iasă în oraș, după ce am încheiat vizita oficială, ca să vedem ce are Bucureștiul de oferit. Am fost uimit, am văzut o mulțime de oameni tineri, mai ales tineri, în jurul restaurantelor, cafenelelor, în baruri sau patiserii din Centrul Vechi. A fost un meci aseară, s-au uitat la el, dar apoi au mers să petreacă. Tinerii români sunt foarte dinamici, și înțeleg de ce vor să călătorească în Grecia, pentru că avem foarte multe locuri ca acesta. Au parte de distracție, muzică, plajă, iar pe acești oameni trebuie să-i inspirăm. Trebuie să le dăm oportunitatea să aibă cele mai bune vacanțe, dacă se poate ieftine, pentru că sunt la începutul vieții și al carierei. Și mă întrebam de ce tinerii români au acum tendința să vină în Grecia. Pentru că aici sunt studenți greci, cu care interacționează, și se creează noi prietenii. De asemenea, industria digitală de rezervări, social media îți permite cu ușurință să călătorești în toată lumea și să vezi ce ți se potrivește.

Mulți români merg în vacanțe în alte țări, dar prea puțini turiști străini vin în România. Aveți vreun sfat pentru autoritățile române pentru a îmbunătăți acest lucru?

Vasilis Kikilias: Știu că sunt alte sectoare ale economiei românești care sunt mai mari, cum ar fi industria primară. Pentru noi, în Grecia, turismul este principalul pilon bugetar, care asigură 25 la sută din PIB. Am discutat ieri cu oficialii români, și le-am spus că forța promovării și a publicității e acum globală. Nu e limitată la broșuri sau postere în aeroporturi. Puteți folosi uneltele social media, marketingul modern, ca să vă promovați țara. Iar prietenii mei greci de aici, din România, dar și oamenii de afaceri și studenții de aici, minoritățile vă pot oferi multe informații despre evenimente sportive, târguri, festivaluri. Nu doar în București, ci poate și la Cluj, Constanța, în Carpați... Nu e doar castelul lui Dracula, care e uimitor. Ieri după-amiază am fost cu câțiva touroperatori într-o parte excepțională a Bucureștiului, pe malul râului (Dâmbovița), unde am văzut locuri foarte frumoase, cu terase, cafenele, bine organizate. Orașul e curat.. Românii știu de ele, dar trebuie să afle și restul lumii. Deci, folosiți instrumentele modere de marketing și publicitate, ca să aratați întregii lumi ce e România.