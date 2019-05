Microbuz cu pasageri implicat într-un accident, în Dâmbovița. 3 oameni au ajuns la spital

Trei pasageri aflați într-un microbuz au ajuns la spital după un accident petrecut pe o şosea din Dâmboviţa.

De vină este un șofer de 63 de ani, care a intrat cu maşina pe sensul opus de mers şi s-a ciocnit cu microbuzul. Cel vinovat povestește că atenţia i-a fost distrasă de GPS .

Martorii au sunat la numărul de urgenţă 112. La faţa locului au sosit patru echipaje de la ambulanţa şi SMURD. Trei dintre pasagerii aflaţi în microbuz au fost preluaţi şi transportaţi la spitalul judeţean.

Cei trei răniţi, un bărbat în vârstă de 56 de ani şi două femei, de 66 şi 43 de ani, se aflau în microbuzul care plecase de la Târgovişte şi se îndrepta către Piteşti. În localitatea Picior de Munte s-a produs accidentul.

Dănuț Coman, şoferul microbuzului: "Mi-a apărut chiar în faţă. Am văzut că vine, am tras de volan dreapta cât am putut, n-am mai putut să evit, m-a luat din fată până în spate."

În cealaltă maşină se afla la volan un bărbat din Braşov, împreună cu soţia şi cu doi prieteni. Deşi maşina lor a fost avariată, oamenii din interior au scăpat nevătămaţi.

Ernest Baicic, şoferul autoturismului: "Mă uitam la GPS, că nu sunt din zonă şi probabil nu l-am observat şi a fost inevitabilul."

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

