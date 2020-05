Metoda găsită de un tânăr pentru a petrece un 1 Mai tradițional fără să încalce restricţiile

Spre mare și munte merg astăzi doar polițiștii și jandarmii. Și ei, în misiune. Nu mișcă nimic pe drumurile țării - patrulele supraveghează străzile din orașe, pădurile ori locurile care, în mod tradițional, se aglomerau de 1 mai.

Poliţiştii nu se rezumă la a verifica maşinile în trafic şi oamenii de pe stradă, ci patrulează şi în locurile de picnic şi au luat la pas pădurile şi poienile unde oamenii se adunau în fiecare an, să încingă grătarele.

Un tânăr din Zalău a găsit o metodă inedită de a petrece, în mod tradiţional, ziua de 1 mai. Şi, cum micii nu s-au făcut, bărbatul şi iubita lui i-au înlocuit cu cartofi la cuptor şi cârnaţi de casă. Au reuşit, totuşi, să stârnească o mulţime de zâmbete.

Este, de fapt, ceea ce recomandă şi poliţiştii, care au început misiunile încă de la primele ore.

Poliţistă: Astăzi unde mergeţi?

Tânăr: Acasă.

Poliţistă: La cumpărături sau la picnic, da?

Tânăr: Nu, nu. Acasă.

Toate locurile de picnic, din marginea Sibiului, au fost verificate. Pustiu! Vetrele de foc sunt neatinse, doar câteva văcuţe păşteau netulburate de petrecăreți.

Șofer: "Stăm în casă, în curte în familie, ne simţim foarte bine, avem ce ne trebuie.

Reporter: Mititei aţi pregătit?

Șofer: "Da, avem. Am cumpărat, mergem în jurul prânzului, facem foc în curte şi cu soţia."

Reporter: Cum veţi sărbători azi 1 mai?

Șoferiţa: Mai atipic să zic aşa. De data sta vom sta liniştiţi în casă.

Reporter: Vremea e frumoasă, vă îmbie la un grătar?

Șoferiţa: Bineînţeles dar trebuie să ne abţinem pentru binele nostru al tuturor."

Şi în Braşov, locurile de picnic au fost ocolite. Răzleț, câte un biciclist ori drumeț aduc viață în peisaj.

Bărbat: "Nu sunt un practicant de grătare de 1 mai. Manac grătar şi pe 2, şi înainte. Am venit, am văzut, mă duc uşurel acasă, am făcut ce mi-am planificat. Şi să sperăm că pe 15 se termină situaţia asta.

Numai în județul Brașov, sunt mobilizaţi aproape 600 de poliţişti. Misiunile lor se întind pe trei zile.