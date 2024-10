Mașină lovită de tren în Argeș. Deși în zonă au mai avut loc incidente, autoritățile nu au instalat o barieră

Șoferul a înaintat fără să se asigure, spun polițiștii, și, odată ajuns pe șine, s-a oprit, iar mecanicul nu a putut evita impactul. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Scenele, surprinse de o camera de supraveghere, s-au derulat in satul Borlești din Argeș. In imagini se vede cum soferul inainteaza pe calea ferata si, in momentul in care trenul se apropie, omul, parca paralizat, in loc sa treaca mai repede, opreste. Masina lui a fost lovita puternic de garnitura si impinsa de pe șine.

Martor: „S-a auzit o bubuitură. A avut noroc, că dacă intra în plin în el, sau ... vedeți cum e la motor, acolo. O șină intra peste el, îl omora. Cred că ori telefon a avut sau muzică la maxim, nu știu”.

Locul este semnalizat doar cu Crucea Sfântului Andrei, iar conducatorul auto nu s-ar fi asigurat, spun politistii.

Localnic: „Nu e prima mașină!”

Reporter: „Au mai fost?”

Localnic: „Aaa, păi au fost și morți Acu' au zis că fac bariere, semi-bariere, de când cu autostrada asta, au tot măsurat”.

Șoferul a fost transportat la spital cu mai multe răni.

Sergent major Isabela Petre purtătorul de cuvânt al ISU Argeș: „În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin, conducătorul autoturismului, care era conștient și cooperant, fiind preluat de echipajul SAJ. Totodată, colegii mei au efectuat o evaluare a celor 19 persoane aflate în tren și niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale”.

Trenul circula dinspre Pitești către Curtea de Argeș. Potrivit anchetatorilor, mecanicul și bărbatul aflat la volan nu consumaseră băuturi alcoolice. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

O ancheta a fost începuta și de Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru că victima, care lucrează pe șantierul autostrăzii din apropiere, se afla în timpul programului.

