Mărturiile tulburătoare ale unui polițist care a fost martor la accidentul în care a murit o familie: „Am pierdut o luptă”

Unul dintre polițiștii care a fost martor la accidentul de vineri dimineață pe E581, între localitățile Berheci și Ireasca a mărturisit cum s-a întâmplat tragedia.

Darius Victor Maftei se deplasa spre Iași în interes personal, când a văzut cum s-a întâmplat toată scena, transmite libertatea.ro.

El a povestit că imediat ce a văzut ce se petrece a sărit în ajutorul persoanelor implicate în accident.

„Prea trăim doar cu gândul la mâine. Astăzi trebuie să trăim. Accidentul, urât rău. Am ajuns la câteva secunde după impact. Lumea blocată, la 5 dimineața oricum nu procesezi bine, dar totuși... Am sărit din mașină, așa cum o fac de fiecare dată, fără ezitare, când este vorba să ajut, am alergat până la mașina lovită, dacă se mai putea numi mașină. Epava era lângă drum, fumegând. În ea, o familie. Lângă mine au mai coborât două femei, moldovence de alea adevărate, care, deși speriate, au pus mâna să mă ajute să deschidem ușa din spate, să ajutăm copilul. Era prea târziu pentru el, ca și pentru tatăl lui, ce se afla la volan. Mama lui încă respira. Sunase cineva înainte să coobor eu lângă mașină, pun mâna pe telefon și sun și eu și întreb de un elicopter care ar trebui să vină și să o salveze”, a spus el.

Polițistul a mai adăugat că deși pompierii au făcut tot ce le stătea în putință, nu au reușit să salveze victimele.

„Astăzi am îmbătrânit minim 10 ani și pentru prima oară m-am simțit neputincios. Am pierdut o luptă la care nu aveam sorți de izbândă. Viața este un drum spre moarte de la primul strigăt până la ultima răsuflare. Am văzut multe rău la viața mea și am crezut că sunt puternic”, a mai adăugat martorul la accident.

Accident grav pe DN24, vineri dimineață. Doi părinți și bebelușul lor au murit



Un accident de o gravitate deosebită a avut loc vineri dimineață, pe E581, între localitățile Berheci și Ireasca.

Trei persoane au murit în urma accidentului, printre care și un copil de un an.

Pompierii de la Secția Tecuci au fost solicitați sa intervină la un accident rutier între un autoturism și o autoutilitară de 7,5 tone, din care au rezultat trei victime inconștiente.

La ora 05.45, pe DN 24, în afara localității Priponești, un șofer de 28 de ani din Drobeta-Turnu Severin, din motive necunoscute a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autotren care circula regulamentar.

S-au deplasat o autospecială și echipajul SMURD, împreună cu un echipaj SAJ. Potrivit unui comunicat al ISU Galați, salvatorii au găsit la locul incidentului o familie formată din tineri părinți și un copil, acesta din urmă fiind scos de către participanții la trafic.

Pompierii militari au acționat pentru descarcerarea femeii, care prezenta multiple traumatisme, precum și pe bărbat, care avea leziuni incompatibile cu viața.

Mama copilului a fost transportată de ambulanța SAJ la Spitalul Municipal Tecuci, iar copilul a fost preluat de către ambulanța SMURD.

Toate cele trei persoane au decedat.