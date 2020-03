Mărturii de coșmar ale unui medic din Suceava. „Acolo se descarcă saci negri și sicrie”

Printre pacienții infectați cu coronavirus se numără și un bebeluș de numai 5 luni.

Copilul a fost internat mai multe zile împreună cu mama sala Spitalul Județean din Suceava, cel mai mare focar de infecție cu COVID-19 din țară.

De aici au fost transferați vineri seară la Iași. În secția de Boli Infecțioase din Suceava sunt acum peste 200 de pacienți. Zeci dintre ei sunt chiar medici și asistente care, până de curând, lucrau în spital.

Femeia și copilul ei au fost internați miercuri la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava. Vineri, mama a aflat oficial că cel mic a fost testat pozitiv cu COVID, iar vineri seară au fost duși cu o ambulanță la Iași. Potrivit femeii, acum urmează să fie testați din nou, atât ea, cât și copilul.

Mama copilului: „Mi-a zis că are covid. Sper să nu avem boala. Aici medicii sunt ok față de la Suceava când am ajuns prima dată. Băiatul...începe să-și revie, febra încă face, dacă avem boala am luat-o de la Suceava din spital. Când avem nevoie de medici, medicii sunt bolnavi și ei. Trebuie să fiu puternică că am un îngeraș de 5 luni.”

Mama copilului: „Toți fug de noi, stau și mă rog să vină medici să mi-l consulte, a venit un medic, nepediatru, el atât a zis, că el doar atâta poate: să vină să mi-l consulte și să plece.”

Femeia a fost internată inițial cu bebelușul de pe 18 martie până pe 23 martie, la Pediatrie, copilul fiind diagnosticat cu pneumonie.

Pe 23 au fost externați, dar starea celui mic s-a agravat și au ajuns din nou la Spitalul din Suceava. Într-un final, a fost diagnosticat cu noul coronavirus.

Mama copilului: „Le transmit tuturor mamelor că nu e o glumă. Să stea acasă, să protejeze copiii, pe ei, pe alții.”

Imagini de coșmar în secțiile din spital

La rândul său, unul dintre oamenii implicați în ajutorarea pacienților cu COVID-19 descrie imagini de coșmar, din secții.

Asistent: „Nu vrea nimeni să se angajeze acolo. Există un asistent pe o secție întreagă, depășit de tot ce se întâmplă, care stă o zi întreagă într-un costum din acela, în care transpiră, nu poate să meargă să își facă nevoile, nu poate să bea apă, să mănânce. Este depășit total. Un om se uită la mine, se uită la mine trist și am aflat a două zi că nu mai era. Acolo se descarcă saci negri și sicrie.”

Unitatea de Primiri Urgențe a fost redeschisă la Suceava

Tot la Suceava, Unitatea de Primiri Urgențe rămasă fără personal medical după ce toți angajații s-au îmbolnăvit ori sunt suspecți de COVID 19, a fost redeschisă.

La începutul acestei săptămâni a fost închisă toată instituția pentru decontaminare. Iar personalul a ajuns ori la infecțioase, ori în izolare.

UPU de la Spitalul Județean Suceava va funcționa cu medici, asistente, infirmiere și voluntari veniți din restul județului, dar și de la lași.

Diana Cimpoieșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași: „Funcționează separat de spital, doar că UPU care triaza, diagnostichează, lucrează acolo 8 medici din UPU SMURD iași, 8 asistenți și infirmieri din UPU Iași. Suportul este asigurat de asistenți și infirmieri din spitalul Fălticeni și asistenți din cabinetele de medicină școlară.”

Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava: „În acest moment se face o investigație epidemiologică accelerată ca să avem o oglindă clară a personalului medical care este disponibili. Vor fi testați toți.Înțeleg că sunt și niște nemulțumiri cauzate de lipsa de personal, dar am vorbit cu managerul și spunea că pentru pacienții în stare gravă aveau 5 medici, iar în cazul celor asimptomatici a fost detașat un singur cadru medical. Fac apel pe această cale către toți medicii din Spitalul din Suceava să nu își uite jurământul și să lupte alături de colegii lor.”

Cazurile grave ajunse la UPU Suceava vor fi redirecționate către Fălticeni sau Rădăuți, iar cazurile cu simptome respiratorii spre secția de boli infecțioase.