Mărturii ale victimelor clanului Ghiocel, care s-a îmbogățit din furturi. Mașinile lor ar putea fi vândute de stat

Ele valorează în total aproximativ 800.000 de dolari și pot fi scoase la licitație pentru despăgubirea zecilor de americani jefuiți de suspecți în San Diego.

Mii de persoane au accesat siteul ANABI, autoritatea care se ocupă de astfel de vânzări, după publicarea anunțului.

Între timp, ancheta continuă pentru a stabili toate legăturile clanului, inclusiv cu rețelele de traficanți de persoane care acţionează la granița dintre Mexic și SUA.

Cele 4 autoturisme aflate acum în custodia Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate vor fi scoase la licitaţie doar dacă cer asta judecătorii sau proprietarii. Cea mai ieftină dintre maşini va avea un preţ de pornire de 40.000 de dolari, iar cea mai scumpă peste 300.000. Banii vor rămâne în conturi până la finalizarea procesului penal în care membrii clanului Ghiocel sunt cercetaţi de autorităţile americane pentru furt, tâlhărie, grup infracţional organizat şi spălare de bani. Iată ce le-au spus poliţiştilor victimele.

Victima clanului Ghiocel: "Mi-e atât de rușine... nu ar fi trebuit să cad în această capcană. M-am apropiat de mașina lor, iar femeia mi-a spus că e ziua ei și că dorește să-mi dea cadou un colier și niște bani. I-am spus că nu e nevoie dar ea a insistat că e o tradiție în țara ei și mi-a pus la gât un colier. Abia după ce s-au făcut nevăzuți am realizat că nu mai am la gât colierul meu. Era moștenire de la mama. Am simțit că am pierdut-o din nou pe ea."

În timp ce anchetatorii îi căutau prin străinătate, acasă în România membrii clanului Ghiocel petreceau în palatele lor.

Vecin: Când vin de afară fac chefuri și de multe ori se mai dă telefon și la poliție și vine poliția și jandarmeria să-i potolească.

Reporter: Fac petreceri mai zgomotoase?

Vecin: Mai zgomotoase, da.

Reporter: Se întind așa pe stradă?

Vecin: Până pe jumatea străzii, ei sunt legea.

Vecină: Ne-au înșelat încrederea acum vreo 6 ani, l-au păcălit pe soțul cu un lănțic zicând că e de aur și nu a fost de aur.

Reporter: Și soțul l-a cumpărat?

Vecină: Da, a dat atunci 3 milioane.

Cei din clanul Ghiocel sunt acuzaţi şi că au cerut cu acte false ajutor financiar în perioada pandemiei. Metoda a fost folosită şi de un alt interlop român prins de americani tot luna aceasta, după ce ar fi păgubit statul american cu aproape 5 milioane de dolari.

Constantin Sandu, zis "Bibi", ar fi avut spun anchetatorii americani peste 200 de complici şi nu este exclus să existe o legătură între aceştia şi clanul Ghiocel. Mai ales că românul în vârstă de 33 de ani a fost arestat tot la graniţa cu Mexic, acolo unde au fost arestaţi şi Eduard cu Floarea Ghiocel, liderii clanului. De altfel graniţa cu Mexicul este o rută preferată de românii certaţi cu legea.

Potrivit poliţiei de frontieră din America, din octombire 2021 până în septembrie 2022, peste 7.000 de români au fost prinşi intrând ilegal în America, cei mai mulţi fiind depistaţi la frontiera mexicană.

US Custom and Border Protection : „Anul acesta, în primele două luni au fost prinşi intrând ilegal în SUA, 790 de cetăţeni romani. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cifrele sunt în scădere. Asta pentru că şi grănicerii mexicani şi-au înăsprit controalele, iar victime au căzut şi romani de bună credinţă care şi-au pierdut vacanţele în Mexic.”

Autorităţile mexicane au devenit mai vigilente cu românii după celebrul caz "rechinul". Acesta este un interlop român arestat în 2021, după ce ar fi furat 240 de milioane de dolari clonând carduri.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 17-03-2023 19:13