Mărturia parapantistului dispărut timp de 22 de ore. "Am pornit printr-o junglă"

O furtună extrem de puternică, iscata din senin, a pus în mare pericol un parapantist francez. Acesta a decolat dumincă la prânz de pe vârful Postavaru, de lângă Braşov, şi nu a mai dat niciun semn de viaţă timp de 22 de ore.

Căutat toată noaptea, bărbatul a anunţat luni dimineaţă că trăieşte şi că a aterizat în munţii Vrancei. Colegii lui se temeau de ce e mai rău.

Francezul s-a desprins de la sol duminică, la ora 12:30, alături de alţi 6 parapantisti. Condiţiile meteo pentru zbor erau perfecte.

Cu toţii zburau spre Covasna şi îşi propuseseră să ajungă cât mai departe. La plecare, prognoza arata că vremea se va strica abia spre seară. Dar două ore mai târziu meteorologii au dat o alertă de furtună.

Piliotii au aterizat fiecare pe unde a putut. Singur, francezul, nu a răspuns la apel.

Dispartia parapantistului francez a fost anunţata la aproape 9 ore după decolare. Pompieri, jandarmi, poliţişti şi salvamontişti din Covasna au pornit în căutarea lui.

Lor li s-au alăturat mai mulţi voluntari, care au scotocit toată noaptea, dar şi dimineaţa pădurile din zonă.

Luni, în jurul orei 10:30, minunea pe care o aşteptau parapantistii s-a întâmplat. Colegul lor francez le-a dat de veste că trăieşte.

Dus cu viteza de vântul puternic, pilotul francez a aterizat forţat într-o zonă izolată şi sălbatică din munţii Vrancei, unde nu avea semnal la telefon. Deşi lovit la coloană vertebrală, bărbatul a pornit încotro a văzut cu ochii.

Herve Loday, pilot de parapantă: "Am pornit printr-o junglă aşa, ierburi cât mine, pe jos era un fel de mlaştină. Am simţit că nu e sigur că o să supravieţuiesc. Mi-a fost teamă, fiecare pas era dureros. Am făcut vreo 20-25 de kilometri între ieri şi azi ca să ajung în sfârşit la un sat."

În vârstă de 45 de ani, Herve Loday este unul dintre cei mai experimentaţi piloţi în zborul la distanţă cu parapantă. Zborul de duminica a fost cel mai dificil din cariera lui, iar faptul că a supravieţuit este un miracol, spune el.