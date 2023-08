Mărturia lui Dani, eroul de pe skijet care salvat-o din valuri pe adolescenta de la Mamaia. Trei bărbați au murit pentru ea

Tragedia care a îndoliat litoralul în ajunul sărbătorii de Ziua Marinei a avut și un erou. Pe 14 august 2023, după ce a aflat că o persoană este în pericol de înec, Dani C. a acționat imediat. S-a urcat pe skijet și s-a dus să salveze fata aflată în pericol de înec, arată publicația Ziua de Constanța.

Dani C. lucrează la baza nautică de pe plaja Cleopatra, iar în momentul când s-a produs nefericitul eveniment a fost sunat de la o bază nautică și s-a urcat instant pe skijet. Valurile erau puternice, iar steagul roșu era arborat la mal, deci scăldatul era interzis și vântul bătea cu putere. Turiștii de pe plajă au încercat să o ajute pe tânăra agățată de pasarelă, formând un lanț uman, dar trei bărbați au fost înghițiți de valuri, fiind scoși fără suflare la mal de salvamari.

Salvatorul a fost sunat să intervină

„Am fost sunat de un coleg de la o bază nautică din Mamaia Nord, că în zona pasarelei (n.r. de la plaja Victoria) este o persoană în pericol de înec. Nu știam despre ce este vorba, iar când am ajuns fata era agățată în capătul pasarelei și abia se mai ținea, era zgâriată pe mâini. Celelalte trei persoane pluteau deja și erau salvamarii care se chinuiau să îi scoată, să îi resusciteze. Am apucat-o pe fată, am ridicat-o pe skijet, mi-a zis să o las puțin să se liniștească. Atunci am observat că era zgâriată pe mâini. După ce s-a liniștit am dus-o la mal și au preluat-o cei de la SMURD care deja erau acolo împreună cu poliția și jandarmeria”, a povestit Dani C, pentru sursa citată.

Pe 14 august 2023, pompierii au intervenit în stațiunea Mamaia, unde cinci persoane se aflau în pericol de înec.

Salvatorii au reușit să recupereze două persoane conștiente din mare, transportate la Spitalul Județean, Au fost recuperate și celelalte persoane din valuri, cărora li s-a aplicat protocolul de resuscitare. Din nefericire, trei persoane au fost declarate decedate.

