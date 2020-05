Marcel Vela anunţă că a aprobat zboruri charter pentru mai multe destinaţii. Care sunt acestea

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat joi seara că a aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe referitoare la zboruri charter către mai multe state explicând că vor fi făcute liste şi că operaţiunile vor fi foarte bine organizate.

El i-a spus unei femei care a întrebat - la sesiunea săptămânală de întrebări şi răspunsuri organizată de ministru - despre reluarea zborurilor din Spania către România, că zborurile neregulate tip charter sunt permise, recomandându-i să sune la Consulatul din Bilbao şi să spună că a vorbit cu el.

”Zborurile regulate sunt oprite acum, în stare de alertă, dar sunt permise zborurile umanitare şi zborurile neregulate tip charter. Am aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe prin care să realizăm aceste zboruri charter către Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, SUA şi Turcia, precum şi din aceste ţări spre România. Aşadar, dacă vreţi să veniţi cu o cursă charter făcută din România către Spania şi retur, puteţi să luaţi legătura cu Consulatul sau Ambasada. Sunaţi la Consulatul din Bilbao, spuneţi că aţi vorbit cu mine, Eu chiar azi dimineaţă am vorbit cu domnul Aurescu şi am convenit că zborurile charter se pot efectua pentru a realiza acest pod aerian între diferite state şi România, astfel încât să nu mai fie presiune pe punctele de trecere a frontierei, pentru că, aţi văzut, mută lume vine cu autoturismele, unii fac taximetrie, alţii fac transport cu autocare, cu microbuze şi aceştia, ultimii, nu îi aduc până în vamă, oamenii trec pe jos. Şi pentru a evita asemenea lucruri am fost de acord să facem şi poduri aeriene pentru cei care doresc să vină, chiar în această situaţie de stare de alertă, dar, aşa cum am spus, printr-o organizare meticuloasă, bine pusă la punct, liste care se prezintă la Ministerul Transporturilor de către MAE, pentru cei care doresc, evident prin intermediul Consulatului de la Bilbao, în cazul dumneavoastră”, a explicat ministrul joi seară.

El aprecizat că după ce se termină starea de alertă în România, medicii evaluează situaţia, iar dacă nu va fi o statistică medicală alarmantă şi se decide că nu este niciun pericol, cu siguranţă vor fi reluate şi zborurile regulate, indicându-i femeii care l-a întrebat şi care a precizat că lucrează în Spania şi că nu este într-o situaţie disperată sau specială şi că vrea să vină în ţară normal, că mai trebuie să aştepte până la 1 sau până la 15 iunie, dar că oricum se încadreaza pentru a călători cu o cursă charter.

”Mai trebuie să aşteptaţi până la 1 iunie sau 15 iunie, dar ce vreau să vă spun e că vă încadraţi în zboruri neregulate charter. Nu trebuie să aveţi o situaţie delicată, să vă încadraţi în zborul umanitar. Am avut cazuri în care am avut zboruri umanitare pentru oameni care au fost bolnavi, oameni care nu au avut mijloace de trai, tineri studenţi care au rămas prin state, în momentul în care statele respective au declarat stare de urgenţă sau de alertă şi nu au mai putut veni acasă. Această variantă, de zbor charter, este pentru toţi cei care vin acasă şi doresc să se repatrieze”, i-a explicat Vela femeii.

MAE a anunţat miercuri că, urmare demersurilor întreprinse la nivelul misiunilor diplomatice ale României în străinătate şi la nivelul Centralei MAE, în perioada 21 - 24 mai vor fi organizate şapte zboruri din state europene (Regatul Spaniei, Republica Franceză şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord) pentru cetăţenii români aflaţi în situaţia descrisă mai sus.

Astfel, ca rezultat al cooperării la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerului Afacerilor Interne va fi facilitată organizarea unor zboruri din Madrid (21 şi 24 mai), Barcelona (21 şi 24 mai), Malaga (22 mai), Londra (23 mai), Paris (23 mai).

În dimineaţa zilei de 21 mai, au revenit în ţară 306 cetăţeni români şi şase cetăţeni străini, membri de familie ai cetăţenilor români (un cetăţean al Republicii Columbia, doi cetăţeni ai Regatului Thailandei, un cetăţean al Republicii Italiene, un cetăţean al Republicii Serbia şi un cetăţean al Republicii Macedonia de Nord), care lucrau în calitate de personal navigant pe mai multe vase de croazieră, în zona Americii de Nord şi a Caraibilor. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Washington şi al oficiilor consulare ale României la Miami şi la Los Angeles, a efectuat demersuri constante atât pe lângă companiile care deţineau navele, cât şi pe lângă autorităţile americane, în vederea facilitării repatrierii. Astfel, cetăţenii români au călătorit din SUA către Republica Croaţia (Dubrovnik), la bordul unei nave.