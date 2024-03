Manevra iresponsabilă a motociclistului grav rănit în Pasajul Unirii. Ce a surprins camera de bord a unui TAXI

Impactul violent a fost surprins de o cameră de supraveghere și de o cameră de bord.

Motociclistul a pierdut controlul într-o curbă ușoară, chiar la intrarea în Pasajul Unirii. Deși drumul era marcat cu linie continuă, el a depășit un autobuz și a intrat razant în fața unui taxi care circulă pe cealaltă bandă. S-a izbit de peretele pasajului și a căzut împreună cu o tânără care îl însoțea. Din spate vin și alți motocicliști - cel mai probabil prietenii lor.

„Are piciorul zob, din ce mi-a zis băiatul de la spital... Zob, zob.”

Momentul impactului a fost surprins și de camera de bord a taxiului pe care motociclistul abia îl depășise. În aceste imagini se vede cum bărbatul de 32 de ani și pasagera sa - o tânără de 22 de ani - sunt trântiți la pământ în urma loviturii puternice. Fata a fost internată la Spitalul Universitar din București. Are o fractură la mână și ruptură de splină. În stare gravă este și motociclistul internat la Spitalul Floreasca.”

Taximetrist: „Am simțit în spate zgomot de motocicletă, m-am lăsat în stânga cât mai aproape de bordură, am văzut că vrea să intre în depășire, aveam și autobuzul paralel cu mine. Când am văzut că m-a depășit mi-am dat seama că își pierde controlul, a intrat pe aproape de bordură, a lovit bordura și apoi s-a întâmplat incidentul. În spate mai erau vreo 2-3-4 motocicliști de-ai dânsului. Eu am oprit imediat ca să-i ofer primul ajutor. S-au ridicat, pe urmă au venit și ceilalți. Au oprit mai multe mașini. Dar a sunat clienta din mașină. El a depășit și în curbă și pe linie continuă și în pasaj, nu știu ce a fost în capul lui.”

Dan Murariu, motociclist al clubului Doomstriker: „E o manevră absolut iresponsabilă a acestui motociclist sau acestui scuterist, de a depăși un autobuz pe linie continuă într-un pasaj - lucru total nepermis. Să-ți asumi să iei pe cineva pe scuter și să faci manevre de genul acesta mi se pare condamnabil. Pasagerul nu are educația necesară pentru a călători pe motocicletă. Tu te-ai școlit, ai făcut o școală de șoferi, pe când pasagerul nu are o pregătire și nu știe să se încline, să stea pe poziție și pune în dificultate stabilitatea vehiculului și se produc situații ca cele din imagine.”

Pasajul Unirii a fost redeschis circulației în septembrie 2022, după o renovare ce a durat două luni. De atunci, acolo au avut loc mai multe accidente grave. O mașină a ars, iar mai multe vehicule de mare tonaj au rămas blocate la intrarea în pasaj.

