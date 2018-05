Manda: 6 milioane de români au fost interceptați de SRI

Agerpres

Peste şase milioane de persoane au fost interceptate în perioada 2005 - 2016, a afirmat joi preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii Serviciului Român de Informaţii, Claudiu Manda, citând un raport elaborat de comisie.

"Una dintre concluziile raportului comisiei este că restrângerea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, garantate de Constituţie, a fost făcută la scară largă, folosind în mod abuziv aceste instrumente legale, respectiv mandatele de securitate naţională, mandatele de supraveghere tehnică sau autorizaţiile de supraveghere tehnică pe care le stabilesc procurorii. Avem la comisie o serie de date care arată că avem o creştere a mandatelor de securitate naţională, de la 1.395 în anul 2005 până la 3.701 mandate în anul 2013, adică aproape de trei ori faţă de anul 2005. La nivelul mandatelor, per total de acte de autorizare şi de supraveghere avem creşteri de la 5.000 în 2005, 8.000 în 2006, până la cifre de peste 44.000 în anul 2014, respectiv peste 51.000 în anul 2015, iar în 2016, odată cu apariţia deciziei CCR, vorbim de un număr total de 12.000 pentru că se referă doar la primele două luni. Totalul acestor acte de autorizare şi supraveghere în perioada 2005 - 2016 înseamnă peste 311.000 de mandate. În contextul în care pe un mandat de supraveghere, aşa cum am văzut şi am auzit la comisie, putem să ne gândim că vorbim de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate, putem să gândim că au fost mai mult de 6 milioane de persoane care au fost interceptate în toată această perioadă", a spus Manda, într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că cifra de 6 milioane se referă numai la mandatele puse în aplicare de SRI, dar au mai existat şi mandate puse în aplicare de DNA, iar în aceste condiţii numărul celor interceptaţi creşte.

"Putem să credem că şi pentru anii următori, 2016, 2017, dacă media s-ar menţine, am putea să vorbim de încă 50.000 plus 50.000 de astfel de mandate sau autorizaţii de interceptare. La această cifră, dacă adunăm fără să ştim nimic în acest sens, care sunt mandatele pe care le-a pus în aplicare DNA, sigur că cifra sare de cele 311.000 pe care le ştim astăzi. (...) Ni se par nişte cifre extraordinar de mari. Credem că sunt prea multe astfel de ascultări, milioane de oameni ascultaţi în această perioadă în contextul în care populaţia activă a României este de 9 milioane", a precizat Manda.

Potrivit lui Manda, Comisia pentru controlul activităţii SRI a redactat joi un raport parţial, care a fost adoptat, cu privire la o serie de lucruri descoperite în activitatea acestei comisii şi cu care a fost sesizat forul din septembrie anul trecut şi până astăzi

