Mama unui copil de doi ani s-a aruncat de la fereastra locuinței. Femeia se temea că ar putea fi dată afară de la serviciu

Rudele povestesc că tânăra ar fi încercat să îşi ia zilele pentru că era măcinată de o problemă de la serviciu şi se temea că ar putea fi dată afară. Femeia a trecut printr-o perioadă grea: în ultimul an își pierduse ambii părinți.

Dramatica întâmplare a avut loc în jurul orei opt dimineaţa.

Andreea Florea, martor: Am auzit nişte ţipete şi am mers acolo şi am găsit-o întinsă pe jos. Am sunat la salvare. Un domn ţipa foarte tare: săriţi şi ajutaţi-mă!

Femeia locuia în acelaşi apartament cu socrii ei care care povestesc că, recent, ea era foarte frământată de o problemă de serviciu.

Sofia Duță, soacra victimei: A avut un accident cu niște oameni acolo şi ea a zis că ea e vinovată, aşa se considera. A zis că pleacă să bea ceaiul, s-a dus în dormitor, m-am dus după ea.

Soţul victimei spune că femeia încă nu-și revenise după moartea părinților ei, iar incidentul de la serviciu i-a agravat starea emoțională: tânăra era responsabilă cu protecția muncii, iar accidentul de muncă petrecut în fabrică ar fi stresat-o peste măsură.

Soțul victimei: A trebuit să facă un dosar, cu avocaţii de la firmă. Nu ştiu dacă a fost sau nu bine, nu i l-au aprobat dosarul. L-a refăcut, tot aşa, nu i l-au aprobat, nu a fost bine ce a scris ea acolo.

Reprezentanţii societăţii la care lucrează femeia au refuzat să facă orice comentariu după incidentul teribil. Cazul este anchetat de poliţişti. Aceştia continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce a împins-o pe femeie la un asemenea gest.

Tânăra a suferit o fractură a coloanei vertebrale și are mai multe traumatisme severe.

Femeia a fost transportată în comă profundă la Spitalul Universitar din Capitală.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 10-10-2022 17:22