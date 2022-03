Mai este o singură zi până la cel mai mare concert caritabil din România: „WE ARE ONE”

Zeci de artiști români și străini vor cânta pe Arena Națională din București, începând cu ora 16.

Toți banii strânși vor fi donați ucrainenilor care au fugit de război. Invitat la concert, starul britanic Tom Odell a ajuns în Capitală și a cântat pentru refugiați, în Gara de Nord.

În gara de Nord, artistul britanic Tom Odell a vrut să fie alături de refugiații ucrainieni care sosesc aici cu trenurile din nordul țării. A stârnit valuri de emoții cu hitul său „Another Love”.

Invitat să participe la concertul caritabil WE ARE ONE, Tom Odell a onorat imediat invitația.

Tom Odell: „Am cântat în Ucraina de multe ori, în Kiev și Liov și întotdeauna mi-a plăcut să susțin concerte acolo. Este devastator și tulburător să vezi ce se întâmplă acum acolo și vreau să-i ajut așa cum pot. Dacă era Anglia invadată, mi-ar fi plăcut să știu că alte țări se gândesc la noi și alți oameni din întreaga lume se gândesc la noi și ne susțin. Bănuiesc că acesta este mesajul meu pentru poporul ucrainean. Ne pasă tuturor!"

Între timp, la Arena Națională, artiștii au făcut repetiții pentru marele concert.

Voltaj: „Am făcut și îi sfătuim pe toți să facă cât mai multe pentru ucrainieni. Trec printr-o dramă groaznică și atunci au nevoie de suportul oricui."

Arena Națională este pregătită pentru cel mai mare concert umanitar din România. Acum se pun la punct ultimele detalii pentru ca sâmbătă, atunci când are loc concertul, totul să fie perfect. Pe scenă vor urca, de la ora 16, peste 35 de artiști români și străini vor cânta pentru poporul ucrainean. Vor fi în total peste opt ore de muzică.

Vor cânta pe scena de la Arena Națională și Armin Van Buuren, dar și Jamala, o solistă din Ucraina. În vârstă de 38 de ani, câștigătoarea unei ediții Eurovision, Jamala a fugit împreună cu cei doi copii din calea războiului, în timp ce soțul ei a rămas în Kiev.

Persoanele care care dețin pașaport ucrainean vor intra gratuit la concert. Pe de altă parte, cine nu și-a cumpărat încă bilet poate intra pe site-ul weareoneromania.com. Copiii cu vârste sub 6 ani au acces gratuit.